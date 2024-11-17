Великі світові компанії закликають співробітників повернутися до офісів — Finance.ua

Великі світові компанії закликають співробітників повернутися до офісів Вчора 20:12 — Світ

Великі світові компанії закликають співробітників повернутися до офісів, Фото: freepik

Багато великих корпорацій, включаючи Amazon, Google, Meta, та Tesla, посилюють свою політику щодо роботи в офісі, частково або повністю обмежуючи віддалений формат.

Business Insider склав перелік таких компаній, які змінюють свою політику щодо гнучкого графіка.

Чому компанії закликають повертатися в офіс

Основними причинами повернення до офісів називають підвищення продуктивності та покращення командної взаємодії.

Деякі керівники, які раніше підтримували дистанційну роботу, тепер змінюють свою позицію та вдаються до контролю відвідування офісу, навіть з погрозами звільнити співробітників за ігнорування нових правил.

Які великі компанії вимагають від своїх працівників повернення до офісів

Amazon. Генеральний директор Енді Джассі написав у відкритому листі до співробітників, що Amazon припинить віддалену роботу, починаючи з наступного року.

Як приклад він навів легшу співпрацю та зв’язок між працівниками і сказав, що робота в офісі зміцнить культуру компанії, повторюючи свою минулорічну заяву, в якій він зобов’язав працівників проводити в офісі щонайменше три дні на тиждень.

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Це викликало критику з боку працівників, які назвали це рішення «суворим і неадекватним».

Apple. Ще з серпня 2022 року працівники Apple мають працювати в офісі щонайменше три дні на тиждень. Це рішення було ухвалене для відновлення «особистої співпраці».

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Ця політика викликала критику з боку працівників, деякі з яких навіть створили петицію з вимогою залишити віддалений формат. Та попри опір, Apple продовжує дотримуватись нового розкладу.

Google. З весни 2022 року Google вимагає, щоб працівники повернулися в офіс щонайменше на три дні на тиждень.

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Однак минулого року компанія посилила очікування щодо повернення до офісу, повідомивши співробітників в електронному листі, що відвідування офісу буде враховуватися при оцінці їхньої роботи.

При цьому прохання на повну віддалену роботу можуть бути схвалені лише за виняткових обставин, що викликало певне роздратування серед працівників.

Meta. У вересні 2023 року Meta оновила свою політику віддаленої роботи, вимагаючи від співробітників ходити в офіс три дні на тиждень. Компанія також прибрала опцію віддаленої роботи в списках нових вакансій.

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У червні цього року компанія посилила свої зусилля, повідомивши працівникам, що їхня відвідуваність буде відстежуватися щодня, а недотримання вимог може призвести до звільнення.

Tesla. Відомий своєю критикою віддаленої роботи Ілон Маск заявив, що віддалена робота — це «морально неправильно» і вимагає, щоб співробітники Tesla працювали в офісі щонайменше 40 годин на тиждень. Маск назвав свою часту присутність на заводах Tesla причиною успіху бізнесу.

Інші компанії, які переглянули свою політику:

Disney: будь-який співробітник, який працює в гібридному режимі, повинен повернутися до офісу на чотири дні на тиждень;

будь-який співробітник, який працює в гібридному режимі, повинен повернутися до офісу на чотири дні на тиждень; Goldman Sachs: повернення до офісу на повний робочий тиждень;

повернення до офісу на повний робочий тиждень; Zoom: працівники, які проживають у межах 50 миль від одного з її офісів, мають працювати там щонайменше два дні на тиждень;

працівники, які проживають у межах 50 миль від одного з її офісів, мають працювати там щонайменше два дні на тиждень; Walmart: Часткове повернення до офісів із збереженням гібридного формату;

Часткове повернення до офісів із збереженням гібридного формату; X (колишній Twitter): віддалена робота більше не дозволяється, і співробітники повинні перебувати в офісі щонайменше 40 годин на тиждень, якщо не отримають чіткого дозволу на роботу в іншому місці.

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