250 млн євро: як виграли рекордну суму грошей у лотереї — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

250 млн євро: як виграли рекордну суму грошей у лотереї

Світ
114
250 млн євро: як виграли рекордну суму грошей у лотереї
250 млн євро: як виграли рекордну суму грошей у лотереї
В ірландському місті Корк родина виграла рекордні 250 мільйонів євро у лотереї. Квиток придбали у місцевому магазині.
Про повідомило FDJ United.
Чоловік придбав квиток у добре знаному серед місцевих магазині Clifford’s Centra на вулиці Шандон.
Переможці вирішили зберегти анонімність, проте вони не очікували на виграш й були приємно вражені.
«Це просто фантастична новина. Ми раді, що саме наш магазин продав цей золотий квиток. Ми працюємо тут уже 95 років і пишаємось цим моментом», —
зазначив власник магазину.

Як зазначають представники лотереї, це офіційно найбільший виграш за всю історію ірландської участі в лотереї.
Місце для вашої реклами
Нещодавно у США чоловік двічі за ніч став міліонером. Щасливчик з Массачусетсу США купив два виграшні лотерейні квитки у двох різних магазинах, що принесло йому гонорар у 2 мільйони доларів.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems