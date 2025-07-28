250 млн євро: як виграли рекордну суму грошей у лотереї — Finance.ua

250 млн євро: як виграли рекордну суму грошей у лотереї Вчора 18:18 — Світ

250 млн євро: як виграли рекордну суму грошей у лотереї

В ірландському місті Корк родина виграла рекордні 250 мільйонів євро у лотереї. Квиток придбали у місцевому магазині.

Чоловік придбав квиток у добре знаному серед місцевих магазині Clifford’s Centra на вулиці Шандон.

Переможці вирішили зберегти анонімність, проте вони не очікували на виграш й були приємно вражені.

«Це просто фантастична новина. Ми раді, що саме наш магазин продав цей золотий квиток. Ми працюємо тут уже 95 років і пишаємось цим моментом», — зазначив власник магазину.

Як зазначають представники лотереї, це офіційно найбільший виграш за всю історію ірландської участі в лотереї.

Нещодавно у США чоловік двічі за ніч став міліонером . Щасливчик з Массачусетсу США купив два виграшні лотерейні квитки у двох різних магазинах, що принесло йому гонорар у 2 мільйони доларів.

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