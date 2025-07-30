Трамп дозволить українським біженцям залишитися у США до кінця війни — Finance.ua

Трамп дозволить українським біженцям залишитися у США до кінця війни Сьогодні 12:21 — Світ

Фото: kyivpost.com, www.kyivpost.com

Президент США Дональд Трамп заявив, що українскі біженці у США зможуть залишатися в країні до завершення бойових дій.

Про це він заявив під час короткого брифінгу для журналістів у Білому домі, повідомляє Kyiv Post

«Ми це зробимо. У нас є багато людей, які приїхали з України, і ми з ними працюємо», — зазначив Трамп.

Ця заява стала несподіванкою, враховуючи попередню позицію адміністрації Трампа щодо обмеження імміграційних програм, зокрема тих, які були запроваджені попередньою адміністрацією Джо Байдена для гуманітарного прийому українців.

Що відомо про програму U4U

Після повернення до Білого дому в січні 2025 року команда Трампа розпочала перегляд гуманітарних програм, серед яких і ініціатива «Єдність за Україну» (Uniting for Ukraine, U4U). Вона дозволяла українцям та їхнім родинам тимчасово в’їжджати до США на умовах humanitarian parole (тимчасового дозволу на в’їзд і перебування у США з гуманітарних причин) строком до двох років.

адміністрація Трампа тимчасово призупинила розгляд нових заявок на U4U, а також, за даними ЗМІ, розглядала варіанти скасування тимчасового статусу для багатьох вже прибулих українців. З квітня 2022 року через цю програму до США прибули понад 240 тисяч українців. Проте з початку 2025 року ситуація стала напруженою:а також, за даними ЗМІ, розглядала варіанти скасування тимчасового статусу для багатьох вже прибулих українців.

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Занепокоєння посилив інцидент у квітні, коли Міністерство внутрішньої безпеки США надіслало українським біженцям електронні листи з повідомленням про нібито припинення їхнього статусу. Згодом у відомстві визнали це помилкою, однак інцидент лише підкреслив нестабільність гуманітарного становища українців у США.

Окремі джерела повідомляли також про плани спрямувати кошти, передбачені для підтримки біженців, на програми «добровільного повернення» — зокрема з виплатами до 1000 доларів для тих, хто погодиться залишити США.

Що змінює заява Трампа

Оголошене рішення дозволити українцям залишатися в країні до завершення війни в Україні стало важливим сигналом для біженців, які зіткнулися з правовою невизначеністю, пише видання.

І хоча конкретні механізми реалізації цієї обіцянки поки не оприлюднені, така риторика адміністрації Трампа свідчить про зміну підходу.

Цей крок може знизити напругу серед українців, які вже влаштувалися у США, та дає змогу уникнути ризику масових депортацій у короткостроковій перспективі.

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