Велика кількість варіантів роботи: чому це може бути пасткою Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Велика кількість варіантів роботи: чому це може бути пасткою

У психології це описують як парадокс вибору — ефект, за якого забагато варіантів не полегшує рішення, а ускладнює його: змушує довше сумніватись, відкладати вибір або шкодувати про нього навіть тоді, коли результат об’єктивно хороший.

Work.ua розбирає, звідки взявся цей ефект, що насправді показують дослідження, а головне — як парадокс вибору проявляється на ринку праці та що допоможе легше робити вибір.

Читайте також Від 25 до 40 тисяч грн: актуальні вакансії для молоді з гнучким графіком

Чому забагато варіантів — це навантаження

Коли варіантів мало, ми майже не думаємо про те, що втрачаємо, вибираючи один із них. Коли варіантів багато, кожен невибраний варіант — це маленька втрата, про яку доводиться подумати окремо. Баррі Шварц пояснює цей ефект через економічне поняття «альтернативних витрат»: чим більше варіантів ми відкидаємо, тим більше додаткових «а що, якби» накопичується довкола фінального рішення — і тим важче відчути впевненість, що вибір був правильним.

Наскільки сильно людина відчуває цей тягар, залежить від стилю ухвалення рішень.

Два типи поведінки під час вибору:

Одні люди зупиняються, щойно знаходять варіант, який відповідає їхнім критеріям, і не витрачають час на подальші порівняння.

Інші продовжують перебирати всі можливі варіанти в пошуках ідеального, навіть коли знайдений варіант уже цілком непоганий.

Перших психологи назвали «задоволеними» (satisficers), других — «максималістами» (maximizers). Максималісти частіше об’єктивно отримують кращий результат вибору, бо довше й ретельніше порівнюють варіанти, але суб’єктивно почуваються гірше — більше сумніваються, шкодують і рідше відчувають задоволення від зробленого вибору.

Читайте також Які вакансії найчастіше обирають жінки та чоловіки в Україні

Це все пояснює, чому забагато вибору обертається проти нас. Сама наявність великої кількості варіантів змушує враховувати ціну кожного невибраного варіанту — а що більше людина схильна до максималізму, то сильніше цей тягар на неї тисне: вона довше вагається, важче зупиняється на рішенні й навіть після вибору залишається з відчуттям, що десь могла бути краща альтернатива.

Парадокс вибору очима шукача

Ще років п’ятнадцять тому пошук роботи мав інший вигляд: кілька оголошень у газеті, кілька знайомих, до кого можна звернутись. Зараз же ми стикаємося з сотнею вакансій на одній лише платформі, і це ще без урахування соцмереж та груп у Телеграмі.

Спираючись на механізми, описані вище, можна припустити, що саме такий вигляд має парадокс вибору під час пошуку роботи:

Параліч рішення. Замість того щоб відгукнутися на прийнятну вакансію, людина продовжує гортати стрічку вакансій: а раптом далі є щось краще? Рішення відкладається днями чи тижнями, поки сама вакансія не закриється. Тривога за відхилені варіанти. Навіть після того, як людина отримала офер, частина уваги може лишатися прикутою до інших попередньо переглянутих вакансій. Це та сама «ціна невибраного». Схильність до жалю після рішення. Що більше варіантів людина розглядала перед прийняттям офера, то більше «а що, якби» накопичується. У перші важкі робочі тижні легше піддатися спокусі подумати «може, треба було вибрати іншу компанію», навіть без об’єктивних підстав для цього. Перевантаження інформацією про компанію. Кожна вакансія сьогодні обростає шаром «домашнього завдання»: почитати відгуки, погортати сторінку компанії в соцмережах, знайти дописи колишніх співробітників, порівняти зарплатні вилки. Усе це корисно робити, але коли компаній для такої перевірки п’ятнадцять, а не три, ресурс на ухвалення рішення закінчується раніше.

Раніше ми писали , які вакансії найчастіше обирають жінки та чоловіки в Україні. За п’ять місяців 2026 року послугами Державної служби зайнятості для пошуку роботи скористалися майже 341 тис. осіб. Аналіз поданих заявок свідчить про суттєві відмінності в інтересах жінок і чоловіків до окремих професій.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.