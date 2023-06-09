Велика Британія запровадила нові санкції проти білорусі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Велика Британія запровадила нові санкції проти білорусі

Світ
17
Велика Британія запровадила нові санкції проти білорусі
Велика Британія запровадила нові санкції проти білорусі
Згідно з новим законодавством про санкції, Сполучене Королівство зможе обмежувати експорт з білорусі та припиняти спроби росії обійти санкції.
Про це повідомляється у пресрелізі на сайті британського уряду.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
«Цей новий пакет (санкцій. — Ред.) посилює економічний тиск на лукашенка та його режим, який активно сприяє військовим зусиллям росії та ігнорує територіальну цілісність України», — сказав очільник британського МЗС Джеймс Клеверлі.
Велика Британія заборонила імпорт до країни золота, цементу, деревини та каучуку з білорусі. Також заблоковано експорт до білорусі з Британії банкнот і обладнання, товарів, технологій і матеріалів, які можуть бути використані для виробництва хімічної та біологічної зброї.
Читайте також
На додачу до регулювання імпорту та експорту, Лондон перешкоджатиме білоруським медіакомпаніям поширювати пропаганду в Британії шляхом обмеження доступу до сайтів білоруських ЗМІ.
Відповідно до нового пакета санкцій, обмеження зможуть бути застосовані до близьких та родичів тих осіб з білорусії, які вже під санкціями.
Читайте також
Окрім того, розширення санкцій передбачає обмеження для білорусі доступу до фінансових ринків Великої Британії.
Сполучене Королівство запровадило санкції щодо понад 100 осіб та організацій, які брали участь, підтримували чи сприяли утиску основних прав і свобод людини в білорусі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.