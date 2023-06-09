Велика Британія запровадила нові санкції проти білорусі — Finance.ua

Велика Британія запровадила нові санкції проти білорусі Сьогодні 11:16 — Світ

Велика Британія запровадила нові санкції проти білорусі

Згідно з новим законодавством про санкції, Сполучене Королівство зможе обмежувати експорт з білорусі та припиняти спроби росії обійти санкції.

Про це повідомляється у пресрелізі на сайті британського уряду.

«Цей новий пакет (санкцій. — Ред.) посилює економічний тиск на лукашенка та його режим, який активно сприяє військовим зусиллям росії та ігнорує територіальну цілісність України», — сказав очільник британського МЗС Джеймс Клеверлі.

Велика Британія заборонила імпорт до країни золота, цементу, деревини та каучуку з білорусі. Також заблоковано експорт до білорусі з Британії банкнот і обладнання, товарів, технологій і матеріалів, які можуть бути використані для виробництва хімічної та біологічної зброї.

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На додачу до регулювання імпорту та експорту, Лондон перешкоджатиме білоруським медіакомпаніям поширювати пропаганду в Британії шляхом обмеження доступу до сайтів білоруських ЗМІ.

Відповідно до нового пакета санкцій, обмеження зможуть бути застосовані до близьких та родичів тих осіб з білорусії, які вже під санкціями.

Окрім того, розширення санкцій передбачає обмеження для білорусі доступу до фінансових ринків Великої Британії.

Сполучене Королівство запровадило санкції щодо понад 100 осіб та організацій, які брали участь, підтримували чи сприяли утиску основних прав і свобод людини в білорусі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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