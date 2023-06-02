ЄС може пом'якшити 11-й пакет антиросійських санкцій — Bloomberg — Finance.ua

ЄС може пом'якшити 11-й пакет антиросійських санкцій — Bloomberg
Держави-члени Європейського Союзу повільно просуваються до угоди по 11-му пакету санкцій у зв’язку з вторгненням росії в Україну, оскільки ряд пропозицій, спочатку висунутих виконавчим органом блоку, будуть пом’якшені.
Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з останніми юридичними текстами в стадії обговорення, плани щодо заборони суднам, що перевозять заборонені товари, заходити в порти ЄС, ймовірно, будуть частково скасовані.
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Крім того, обмеження, що стосуються перевалки з корабля на корабель і суден, які відключають свої навігаційні системи, включатимуть пільговий період близько 30 днів.
Як йдеться в матеріалі, початкові критерії санкцій були ослаблені в ході постійних переговорів між дипломатичними представниками. У той же час, Угорщина і Греція як і раніше хочуть, щоб деякі їхні компанії були виключені зі списку «міжнародних спонсорів війни».
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Крім того, інші країни стурбовані пропозиціями поширити торговельні обмеження на кілька китайських фірм, які постачали заборонені товари в росію.
Інші запропоновані заходи в новому пакеті включають заборону на транзит багатьох товарів через росію і формальне припинення потоків нафти з країни по північній гілці нафтопроводу «Дружба».
ЄС сподівається, що пакет буде узгоджений на наступному тижні.
Нагадаємо, 11-й пакет санкцій ЄС щодо росії спрямований на усунення лазівок для обходу антиросійських санкцій. Керівництво ЄС розглядає питання введення санкцій проти Китаю за підтримку російського військово-промислового комплексу в ході війни в Україні.
Євросоюз пропонує новий набір санкційних заходів, спрямованих на обмеження імпорту високотехнологічних військових компонентів в російську федерацію.
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