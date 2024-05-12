Велика Британія планує збудувати перший в Європі завод з виробництва ядерного палива нового покоління — Finance.ua

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Велика Британія планує збудувати перший в Європі завод з виробництва ядерного палива нового покоління

Фондовий ринок
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Велика Британія планує збудувати перший в Європі завод з виробництва ядерного палива нового покоління
Велика Британія планує збудувати перший в Європі завод з виробництва ядерного палива нового покоління
Велика Британія інвестує майже 200 мільйонів фунтів ($251,14 млн) у будівництво першого в Європі заводу з виробництва високопробного низькозбагаченого урану (HALEU) — палива, яке, за словами уряду, буде необхідне для живлення наступного покоління ядерних енергетичних проєктів.
Про це повідомляє Reuters.
Уряд Сполученого Королівства виділив компанії Urenco, що займається збагаченням урану, 196 мільйонів фунтів на будівництво заводу в Чеширі, що на північному заході Англії, який забезпечить близько 400 робочих місць.
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Об'єкт буде готовий виробляти паливо до 2031 року для використання на внутрішньому ринку або для продажу на експорт, повідомляє влада.
У межах зусиль, спрямованих на досягнення кліматичних цілей та підвищення енергетичної безпеки, Британія прагне збільшити потужність своєї атомної енергетики до 2050 року до 24 гігават.
З цією метою Лондон сподівається побудувати нові сучасні реактори, для яких може знадобитися паливо HALEU.
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В уряді Британії також розраховують, що це відкриє можливості експортувати HALEU союзникам, які прагнуть зменшити залежність від російського ядерного палива.
Багато фірм, що розробляють сучасні ядерні реактори, покладаються на HALEU. Але основною компанією, яка зараз продає комерційні партії палива, є TENEX, що входить до складу енергетичної компанії «росатом».
За матеріалами:
Європейська правда
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