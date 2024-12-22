Велика Британія дозволяє забудовувати поля для вирішення житлової кризи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Велика Британія дозволяє забудовувати поля для вирішення житлової кризи

Світ
14
Велика Британія дозволяє забудовувати поля для вирішення житлової кризи
Велика Британія дозволяє забудовувати поля для вирішення житлової кризи
У Великій Британії вирішили, що будівництво нового житла є важливішим за природу, і дозволили забудовувати поля.
Про це пише The Guardian.

Плани щодо забудови

Відповідно до урядової реформи, щороку мають будувати 370 тисяч нових одиниць житла, з яких чверть планують зводити в Лондоні.
Читайте також
Через це місцеві адміністрації впроваджують так званий «сірий пояс» територій, де можна будувати будинки, — це пустирі, закинуті автозаправні станції і стоянки.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

Однак якщо території в «сірому поясі» буде замало, владі доведеться віддавати під забудову землі «зеленого поясу».

Зобовʼязання забудовника

Водночас забудовники мають дотримуватися «золотих правил» будівництва, забезпечуючи дитсадки, школи, лікарні й транспортне сполучення до новозбудованого житла.
Читайте також
Відповідно до реформи, міста під час будівництва не можуть «зливатися одне з одним» і мають зберігати свою історичну ідентичність.
За матеріалами:
The Village Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.