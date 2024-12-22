Велика Британія дозволяє забудовувати поля для вирішення житлової кризи — Finance.ua

Велика Британія дозволяє забудовувати поля для вирішення житлової кризи Сьогодні 07:22 — Світ

Велика Британія дозволяє забудовувати поля для вирішення житлової кризи

У Великій Британії вирішили, що будівництво нового житла є важливішим за природу, і дозволили забудовувати поля.

Про це пише The Guardian.

Плани щодо забудови

Відповідно до урядової реформи, щороку мають будувати 370 тисяч нових одиниць житла, з яких чверть планують зводити в Лондоні.

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Через це місцеві адміністрації впроваджують так званий «сірий пояс» територій, де можна будувати будинки, — це пустирі, закинуті автозаправні станції і стоянки.

Однак якщо території в «сірому поясі» буде замало, владі доведеться віддавати під забудову землі «зеленого поясу».

Зобовʼязання забудовника

Водночас забудовники мають дотримуватися «золотих правил» будівництва, забезпечуючи дитсадки, школи, лікарні й транспортне сполучення до новозбудованого житла.

Відповідно до реформи, міста під час будівництва не можуть «зливатися одне з одним» і мають зберігати свою історичну ідентичність.

The Village Україна За матеріалами:

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