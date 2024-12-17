Скільки коштує орендувати житло у Великій Британії — Finance.ua

Скільки коштує орендувати житло у Великій Британії Сьогодні 19:02 — Нерухомість

Скільки коштує орендувати житло у Великій Британії

Попри значну віддаленість від України, наші громадяни обирають Велику Британію для постійного проживання. Там знайшли прихисток близько чверті мільйона українців.

До війни потрапити у Велику Британію було досить складно — там діяв візовий режим, а туристичні послуги були досить дорогими. Попри це з початком війни Велика Британія відкрила двері для українців та започаткувала низку програм підтримки.

Хоч проживання у цій країні тягне за собою певні труднощі, українці бачать переваги, зокрема у високооплачуваній роботі. Багато працівників залучено у готельному бізнесі, на виробництві, будівництві, а також у сільському господарстві та фермерстві.

Та поряд з вищими зарплатами йдуть і вищі ціни. Зокрема і на оренду житла. За даними Numbeo, однокімнатну квартиру в середньому по країні можна орендувати за ціною від 1 020 до 1 300 євро. Трикімнатну — від 1 600 до 2 тис. євро.

Разом із цим вартість оренди житла у Лондоні є чи не найвищою в усій Європі й восени 2024 року сягнула 3 220 євро. Найдешевше житло для оренди у Великій Британії — це північний схід Англії. Середня вартість оренди житла у цьому районі становить близько 800 євро.

Подобова оренда житла тут також не з дешевих. Заночувати в Лондоні в середньому буде коштувати 250 — 350 євро. В Манчестері можна зупинитися за 160 — 250 євро. А от в місті Брайтон на півдні країни ціни за подобову оренду житла коливаються в межах 80 — 150 євро.

Нагадаємо, Лондон залишається одним з найдорожчих європейських міст. Туристична популярність міста не зменшується, а витрати на перебування та розваги можуть коливатися залежно від обраного рівня комфорту.

Велика Британія продовжила ще на 18 місяців візи українським біженцям, які перебувають на території країни за програмою спонсорства.

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