Вартість життя в Норвегії: оренда квартири, продукти, транспорт і розваги — Finance.ua

Вартість життя в Норвегії: оренда квартири, продукти, транспорт і розваги Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Осло, столиця Норвегії, посіло 27-е місце із 227 міст світу у дослідженні вартості життя, яке було проведено компанією Mercer за 2022 рік. Багато речей у Норвегії дорогі, проте соціальні пільги у сфері освіти та охорони здоров’я відносно компенсують цю різницю. Для комфортного життя у Норвегії родині з двох осіб необхідно мати бюджет від 3000 до 3500€ на місяць.

Оренда житла та комунальні послуги

Звичайно оренда житла стане однією з основних статей ваших витрат. Проте ціни на нерухомість будуть набагато нижчими, якщо переїхати трохи далі від столиці або у сільську місцевість. Наприклад, вартість житла у Бергені чи Фредрікстаді набагато нижча, ніж в Осло.

Осло ідеально поєднує у собі переваги мегаполіса та красу незайманої природи. Однокімнатна квартира у центрі столиці Норвегії коштує від 1200€ (12 500 норвезьких крон) на місяць. Кімната у спільній квартирі буде коштувати вдвічі дешевше.

Берген — місто відоме як «серце фіордів» або «місто між сімома горами», внесено до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ціни на оренду однокімнатної квартири тут розпочинаються від 900€ (9 300 крон) на місяць.

Тронгейм — найстаріше місто Норвегії. Більшу частину населення міста становлять студенти. Саме в Тронгеймі відбувається найбільша кількість подій та заходів у Норвегії. Тим, хто вирішить оселитись тут, оренда однокімнатної квартири обійдеться мінімум у 1000€ (11 000 крон).

Також під час переїзду варто враховувати той факт, що більшість орендодавців просять внести гарантійний платіж за житло. Мінімум це вартість оренди за один місяць, проте найчастіше власник просить сплатити оренду за 3 місяці.

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Вартість комунальних послуг у Норвегії також перевищує середні ціни в державах ЄС. Основні комунальні послуги (опалення, електрика та газ) для квартири площею близько 85 м2 обійдуться вам приблизно у 180€ (1 800 крон) на місяць.

Домашній Інтернет — 45€ (475 крон) на місяць.

Ціни на продукти у Норвегії

Вартість продуктів у Норвегії перевищує ціни у сусідніх країнах майже на 100%, адже в державі дуже високі податки. Проте свіжа риба і, зокрема, лосось тут дешевший, ніж у багатьох інших країнах Європи. Купувати харчі в Норвегії можна у мережах супермаркетів або на ринках. Проте асортимент товарів не такий великий, як у решті країнах ЄС. Бюджет родини з 2-х дорослих для купівлі продуктів має становити від 500€ (5 150 крон) на місяць.

Багато норвежців їдуть через кордон до магазинів Швеції, щоб запастися основними продуктами харчування за набагато нижчою ціною.

Ціни на розваги у Норвегії

Внаслідок високої заробітної плати персоналу в норвезьких ресторанах, вартість їжі тут також досить висока. Це правило відноситься навіть до ресторанів швидкого харчування. Вартість обіду на двох (два блюда та напій) у ресторані середнього класу обійдеться у 100€ (1 100 крон). Блюда індійської, китайської або тайської кухні коштують від 16 до 22€ (170-225 крон).

Вартість абонемента у фітнес-зал стартує від 50€ (550 крон) на місяць.Квиток у кінотеатр від 15€ (150 крон).

Громадський транспорт

Громадський транспорт у Норвегії дуже сучасний та комфортний. Представлений автобусами, трамваями та метро. Проїзний на місяць коштує 75-80€ (750-800 крон), разовий квиток 4,5€ (44 крони).

Щоб заощадити, можна придбати велосипед — у Норвегії є вся необхідна інфраструктура для пересування містом на велосипедах.

Вартість 1 л бензину понад 2€ (21 крона), також високі тарифи на паркування та додаткові податки для водіїв.

Охорона здоров’я

У Норвегії дуже надійна система охорони здоров’я. У державі відсутнє безкоштовне медичне обслуговування, проте розроблена система субсидій: коли витрати на медицину перевищать 200€ (2000 крон) на рік, людина звільняється від оплати за медичні послуги до кінця календарного року.

Консультація лікаря загальної практики коштує 17€ (180 крон). Кожен громадянин та мешканець Норвегії, який проживає в країні понад рік має право на медичне обслуговування.

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