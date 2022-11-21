Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів — Finance.ua
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Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів

Енергетика
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Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів
Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів
Уряд Норвегії заявив, що вирішив допомогти Україні із закупівлею газу на зиму, надавши фінансування у розмірі 2 млрд норвезьких крон (195 млн доларів).
Про це повідомляє Reuters.
Кошти, що є частиною раніше оголошеного пакету допомоги у розмірі 10 млрд крон, надійдуть через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).
«Важливо спрямовувати підтримку через авторитетну, міжнародно визнану організацію, яка забезпечить ефективне та прозоре використання фінансування», — йдеться у заяві міністра фінансів Норвегії Трюгве Слагсволда Ведума.
Нагадаємо, ЄБРР готує екстрений кредит на відновлення української енергосистеми.
Як повідомлялося раніше, ЄБРР виділить до 3 млрд євро протягом 2022-2023 років, щоб допомогти українському бізнесу та економіці продовжувати функціонувати.
За матеріалами:
РБК-Україна
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