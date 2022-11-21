Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів — Finance.ua

Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів Сьогодні 16:15 — Енергетика

Норвегія профінансує закупівлю газу для України на 200 млн доларів

Уряд Норвегії заявив, що вирішив допомогти Україні із закупівлею газу на зиму, надавши фінансування у розмірі 2 млрд норвезьких крон (195 млн доларів).

Про це повідомляє Reuters

Кошти, що є частиною раніше оголошеного пакету допомоги у розмірі 10 млрд крон, надійдуть через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

«Важливо спрямовувати підтримку через авторитетну, міжнародно визнану організацію, яка забезпечить ефективне та прозоре використання фінансування», — йдеться у заяві міністра фінансів Норвегії Трюгве Слагсволда Ведума.

Нагадаємо, ЄБРР готує екстрений кредит на відновлення української енергосистеми.

Як повідомлялося раніше, ЄБРР виділить до 3 млрд євро протягом 2022-2023 років, щоб допомогти українському бізнесу та економіці продовжувати функціонувати.

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