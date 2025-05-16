Вартість землі сільгосппризначення стрімко зростає: скільки коштує гектар у 2025 році — Finance.ua

Вартість землі сільгосппризначення стрімко зростає: скільки коштує гектар у 2025 році Сьогодні 21:03 — Аграрний ринок

Вартість землі сільгосппризначення стрімко зростає: скільки коштує гектар у 2025 році

У 2025 році ринок сільськогосподарських земель в Україні демонструє стрімке та рекордне зростання цін, навіть попри триваючу війну та економічну нестабільність. Що стоїть за цим стрімким зростанням і в яких регіонах гектар найдорожчий, а де ще залишаються порівняно доступні ділянки — розповіли фахівці.

Наприкінці квітня середня вартість одного гектара землі становила 86 655 гривень, що на понад 32 тисячі більше, ніж місяцем раніше. Це найвищий показник з початку року і вагомий сигнал для ринку, який перебуває у фазі трансформації.

Аналітики платформи Опендатабот зафіксували , що найдешевша земля продавалась у березні 2025-го — 54 632 гривні за гектар, а вже за місяць ціна зросла на майже 59%. І хоча на початку травня середній цінник дещо скоригувався — до 72 149 гривень, загальна динаміка залишається позитивною.

Де земля найдорожча, а де — найдешевша

Ціни на землю сільськогосподарського призначення у 2025 році не просто зросли — вони продемонстрували разючу регіональну нерівномірність, яка стала ще більш відчутною навесні. Середня вартість гектара у різних областях країни коливається від 34 562 до 358 305 гривень, тобто різниця між найдешевшою та найдорожчою ділянкою становить більше, ніж удесятеро.

Найвища середня ціна наразі зафіксована у Дніпропетровській області — 358 305 грн за гектар. Цей регіон уже другий рік поспіль утримує лідерство на ринку, і цьому сприяє декілька факторів: висока аграрна інтенсивність, родючі землі, значна кількість покупців із промислових і аграрних холдингів, а також логістична вигідність території.

На другій позиції — Івано-Франківська область із середньою ціною 172 336 грн/га. Далі йдуть Тернопільщина (162 417 грн), Львівщина (104 046 грн) та Донеччина (101 047 грн). У західних регіонах високу ціну частково пояснюють меншим розміром паїв та відносною безпекою, що підвищує інтерес з боку інвесторів. Донеччина ж — виняток, де попит сконцентрований навколо більш безпечних громад та формує середню високу ціну на невеликому обсязі угод.

З іншого боку, найдешевшу землю можна придбати у Миколаївській області — лише 34 562 грн за гектар. Низька вартість тут зумовлена воєнним ризиком, загрозами з боку морського узбережжя та мінімізованою активністю ринку. Також порівняно низькі ціни у Запорізькій (35 440 грн), Одеській (38 672 грн) та Херсонській (39 040 грн) областях — регіонах, що залишаються на лінії прямого впливу війни.

«Наявність попиту не означає автоматичне зростання цін. В умовах воєнного стану головну роль грає ступінь безпеки території та перспективність для аграрного виробництва», — коментує аналітик земельного ринку Микола Голик.

Таким чином, регіональна карта цін сьогодні напряму віддзеркалює рівень безпеки, інвестиційну привабливість і локальну аграрну активність. Захід і центр — це стабільне зростання, південь і схід — стримані ціни, але потенційно вигідні інвестиції у довгостроковій перспективі.

Причини стрімкого здорожчання: інфляція, обмежена пропозиція та війна

Зростання вартості сільськогосподарської землі у 2025 році, яке досягло рекордної позначки 86 655 грн за гектар у квітні, є наслідком одразу кількох глибинних і взаємопов’язаних факторів. На перший погляд, ринок демонструє зростання попиту. Проте ключову роль у формуванні ціни відіграє не тільки попит, а структурні обмеження пропозиції, макроекономічна нестабільність та військово-політичні ризики.

«Власники, які поспішали продати землю у перші роки відкриття ринку, вже зробили це. Натомість ті, хто залишився, чекають кращої ціни. Це природний ринковий процес, який призводить до обмеження пропозиції», — зазначає Ігор Лисецький, координатор земельного комітету УКАБ.

Ще один важливий чинник — інфляція та девальвація гривні. Через знецінення національної валюти інвестори розглядають землю як один із небагатьох надійних активів. Проте, на відміну від золота чи нерухомості, земля в Україні залишається неліквідною інвестицією, що вимагає довгострокового планування та сталого виробництва.

Крім того, свою роль відіграє і психологічний чинник війни. Парадоксально, але попри високу невизначеність, деякі інвестори вбачають у сільгоспземлі безпечну «тиху гавань», оскільки ринок земель, на відміну від фондових, не зазнає швидких коливань. Тим паче, в умовах зниження банківських ставок і обмежень на валюту, зберегти капітал у землі — це розумна стратегія.

Водночас зростання цін не супроводжується аналогічним зростанням обсягів продажів. Якщо у лютому було продано 27 555 га, то вже у квітні — лише 12 978 га. Це свідчить про стриманий попит, який хоч і присутній, не переходить у масові угоди.

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«Наразі ми бачимо не ринкову гарячку, а так звану ринкову паузу. Продавці хочуть більше, покупці — чекають зниження ризиків», — пояснює юрист у сфері земельного права Андрій Мартинюк.

Таким чином, ціна зростає в умовах структурного дефіциту, зниження пропозиції, девальваційного тиску та загальної невизначеності. Це нестандартна ситуація, у якій зростання не свідчить про розквіт, а радше про період адаптації ринку до нової реальності.

Які перспективи має ринок землі: прогнози до 2030 року

Відкритий ринок сільськогосподарських земель в Україні функціонує менш ніж чотири роки, однак вже зараз аналітики формулюють довгострокові прогнози його розвитку, з огляду на динаміку цін, структуру попиту та макроекономічні фактори. За сприятливих умов, до 2030 року вартість землі може подвоїтися, однак для цього необхідна низка фундаментальних змін.

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«Наші оцінки свідчать, що потенціал зростання ціни на землю в Україні — щонайменше 15−20% на рік у найближчі роки. Але це стане можливим лише за умов стабілізації економіки, завершення воєнних дій, структурних реформ і відкриття повноцінного ринку», — наголошує Лисецький.

Земля в Україні залишається недооціненим активом у порівнянні з європейськими країнами. У Польщі, наприклад, середня ціна гектара сільськогосподарських угідь вже перевищує 10 тисяч євро, тоді як в Україні — трохи більше 2 тисяч євро. Проте українська земля має унікальну родючість, що робить її надзвичайно привабливою у довгостроковій перспективі.

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