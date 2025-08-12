Логістичні компанії у Польщі потерпають від дефіциту українського зерна — Finance.ua
Аграрний ринок
29
Логістичні компанії у Польщі потерпають від дефіциту українського зерна
Транспортні та портові підприємства Польщі фіксують падіння обсягів вантажоперевезень через припинення імпорту сільгосппродукції з України, тоді як інші європейські країни нарощують транзитні операції.
Про це пише Latifundist.com.
Логістичний сектор Польщі переживає серйозну кризу через відсутність традиційних вантажопотоків з України, насамперед зернових культур. Транспортні компанії, портові оператори та торгові підприємства констатують суттєві фінансові втрати і розглядають можливість скорочення персоналу, одночасно апелюючи до уряду з проханням про економічну допомогу.
«Українські підприємства, що мають термінальні потужності у Волинській області, змушені переключатися на інші види вантажів. Замість традиційного зерна тепер перевалюють металобрухт, мінеральні добрива та паливо. Частота зернових поїздів скоротилася до двох-трьох на тиждень», — йдеться в матеріалі.
За оцінками експертів, повноцінне відновлення логістичного сполучення через польський коридор можливе лише після вступу України до Європейського Союзу.
Голова правління логістичної групи CSL Лаура Головач підтверджує критичну ситуацію у галузі. За її словами, імпорт аграрної продукції з України призупинено вже понад 12 місяців, що залишає польські перевалочні потужності недовантаженими.
«Східний кордон спустошений. Прикордонні термінали простоюють, портові потужності також недоотримують вантажі. Товаропотік відсутній. Польща втрачає цілі логістичні ланцюги, а ми несемо збитки», — констатувала Головач у коментарі польському радіо.
Тим часом Румунія, Німеччина та Туреччина активно нарощують доходи від транзитного перевезення українського зерна через свої портові комплекси. Цим державам вдається організувати ефективний транзит сировини до третіх країн, не допускаючи її потрапляння на власні внутрішні ринки.
Експерти прогнозують, що обмеження у торгівлі аграрною продукцією з Україною триватимуть щонайменше ще один-два роки. За цей період Польща ризикує остаточно втратити не лише комерційні вигоди, але й свої геоекономічні позиції в регіоні.
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
