Вартість зарядки електрокара vs вартість пального для авто з ДВЗ: що вигідніше в Україні — Finance.ua

Вартість зарядки електрокара vs вартість пального для авто з ДВЗ: що вигідніше в Україні Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Вартість зарядки електрокара vs вартість пального для авто з ДВЗ: що вигідніше в Україні

Протистояння між електромобілями та автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) вже давно перестало бути виключно технічним питанням. Сьогодні вибір транспорту стає дедалі більше фінансовим викликом.

Один з головних аргументів на користь електромобілів — дешевизна «заправки». Утім, тут варто наголосити на тому, що кількість зарядних станцій в Україні все ще не на 100% покриває загальну кількість «зелених» авто, хоча й останнім часом ситуація з цим значно поліпшилася — особливо у великих містах і на основних магістралях.

Утім, у віддалених регіонах зарядна інфраструктура все ще розвивається, що може створювати певні труднощі для власників електромобілів, які часто подорожують за межі міст.

Інша справа — заправки, які розташовані чи не на кожних 100 метрах. В цьому випадку взагалі немає різниці, де саме ти їдеш — чи в місті, чи далеко від цивілізації… Заправка знайдеться для кожного.

Скільки коштує зарядити електрокар

Якщо ж брати до уваги ціни, то наразі середня ціна на електроенергію для «зелених» машин на основних мережевих електростанціях становить 14,8 грн/1 кВт-год за повільне заряджання. Якщо хочете зарядити свій електромобіль швидше, в такому разі треба буде віддати 17,4 грн/1 кВт-год. Так, можна зарядити електрокар удома, але така можливість є далеко не в багатьох, тому за орієнтир для підрахунку беремо саме зарядку на станції.

За приклад візьмемо Zeekr 001 та Nissan Leaf. Щодо Zeekr 001, то тут стандартний акумулятор має ємність в 86 кВт/год, а паспортна дальність ходу — 526 км. Таким чином, аби зарядити батарею цього авто до 80%, треба буде віддати 1 020 грн — на повільному заряджанні та 1 200 грн — на швидкому заряджанні. Тож, проїхати 1 км на цьому авто коштує 1,93 грн, якщо йдеться про повільне заряджання, та 2,28 грн — про швидке заряджання.

А в яку суму обійдеться зарядка для Nissan Leaf? Місткість його акумулятора становить 40 кВт·год із запасом ходу в 380 км. Тож, якщо ви хочете зарядити його батарею до 80%, то вам доведеться сплатити 473 грн — якщо йдеться про повільне заряджання, та 556 грн — якщо хочете це зробити швидше. 1 км проїзду на Nissan Leaf обійдеться вам у 1,24 грн та 1,46 грн відповідно.

Скільки коштує заправити авто з ДВЗ

А в яку ж ціну обходиться 1 км для традиційних машин? Для прикладу Kia Sportage, машина витрачає вісім літрів пального на 100 км. Враховуючи середню ціну бензину А-95 на момент написання статті (54,40 грн/літр), то проїхати на цьому авто 100 км коштує 435 грн. Виходить, 1 км коштує 4,35 грн.

Аби не спиратися лише на кросовери, то другим прикладом ми вирішили взяти Skoda Octavia. На 100 км це авто витрачає близько шести літрів. Тож, 100 км цією машиною обійдеться вам у 326 грн, тоді як 1 км — 3,26 грн.

Як бачимо, електрокари в цьому плані виходять значно економнішими за авто з ДВЗ. Утім, чи все так райдужно для «зелених»?

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Зовсім — ні. Річ в тому, що на користь традиційних авто говорять три важливих фактори: швидкість заправки значно швидша за заряджання. Заправитися можна за 2−4 хвилини, тоді як на зарядку електрокара йде від 20 хвилин до кількох годин.

Другим фактором на користь бензинових та дизельних машин виступає запас ходу. Поки автомобілі з класичним двигуном можуть проїхати на повному баку понад тисячу кілометрів, їхні електричні аналоги максимум здатні протриматися без підзарядки до 500 кілометрів. Так, на сьогодні вже є версії електрокарів й понад цю цифру, але ж і ціна на них відповідна.

Третім важливим фактором, який виступає за авто з ДВЗ, є те, що з віком батарея електрокарів втрачає заводські показники та стає менш продуктивною. Цей показник може варіюватися від 10 до 20%.

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