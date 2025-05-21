Скільки та яких авто найчастіше йдуть «під прес» в Україні — Finance.ua
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Скільки та яких авто найчастіше йдуть «під прес» в Україні

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Скільки та яких авто найчастіше йдуть «під прес» в Україні
Скільки та яких авто найчастіше йдуть «під прес» в Україні
Якщо автомобіль стає непридатним до експлуатації, через старість, знос, або ж пошкодження після ДТП — залишається остання документальна операція, яку з ним слід провести — зняття з обліку у зв’язку з вибракуванням. Послуга ця надається сервісними центрами МВС безплатно, при цьому слід знати, що вибракуваний автомобіль вже ніколи не може бути поставлений назад на облік. Щомісяця в середньому українці звертаються за такою послугою 2,3 тис. разів.
Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.
Однак був аномальний період — у травні минулого року. Тоді було списано майже 5,9 тис. транспортних засобів — так відреагували автомобілісти на деякі законодавчі зміни що стосувались мобілізації машин у приватних власників.
Інфографіка: eauto.org.ua
Інфографіка: eauto.org.ua
З осені минулого року обсяги вибракування повернулися до середньостатистичних значень. Виключення становлять грудень та січень, однак і тут є причина — кібератака на державні реєстри зупинила роботу СЦ МВС на місяць, якраз охопивши по частині цих місяців, що й призвело до таких результатів. У квітні цього року кількість таких ТЗ становила 2347 шт., що дуже близько до середнього показника.

Дані квітня

Найчастіше вибраковують легкові автомобілі — таких було знято з обліку 1673 шт., що складає частку 71%. Вантажних було вибракувано 430 шт., що дає 18%. Решта — мотоцикли, причепи та автобуси.
До п’ятірки марок, з яких найчастіше знімали номерні знаки назавжди, увійшли:
  1. ВАЗ — 686 шт.
  2. ГАЗ — 214 шт.
  3. ЗАЗ — 93 шт.
  4. Daewoo — 85 шт.
  5. Opel — 81 шт.
Середній вік транспортних засобів, що були вибракувані у квітні, склав 27 років.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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