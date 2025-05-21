Скільки та яких авто найчастіше йдуть «під прес» в Україні — Finance.ua

Скільки та яких авто найчастіше йдуть «під прес» в Україні Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Скільки та яких авто найчастіше йдуть «під прес» в Україні

Якщо автомобіль стає непридатним до експлуатації, через старість, знос, або ж пошкодження після ДТП — залишається остання документальна операція, яку з ним слід провести — зняття з обліку у зв’язку з вибракуванням. Послуга ця надається сервісними центрами МВС безплатно, при цьому слід знати, що вибракуваний автомобіль вже ніколи не може бути поставлений назад на облік. Щомісяця в середньому українці звертаються за такою послугою 2,3 тис. разів.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Однак був аномальний період — у травні минулого року. Тоді було списано майже 5,9 тис. транспортних засобів — так відреагували автомобілісти на деякі законодавчі зміни що стосувались мобілізації машин у приватних власників.

Інфографіка: eauto.org.ua

З осені минулого року обсяги вибракування повернулися до середньостатистичних значень. Виключення становлять грудень та січень, однак і тут є причина — кібератака на державні реєстри зупинила роботу СЦ МВС на місяць, якраз охопивши по частині цих місяців, що й призвело до таких результатів. У квітні цього року кількість таких ТЗ становила 2347 шт., що дуже близько до середнього показника.

Дані квітня

Найчастіше вибраковують легкові автомобілі — таких було знято з обліку 1673 шт., що складає частку 71%. Вантажних було вибракувано 430 шт., що дає 18%. Решта — мотоцикли, причепи та автобуси.

До п’ятірки марок, з яких найчастіше знімали номерні знаки назавжди, увійшли:

ВАЗ — 686 шт. ГАЗ — 214 шт. ЗАЗ — 93 шт. Daewoo — 85 шт. Opel — 81 шт.

Середній вік транспортних засобів, що були вибракувані у квітні, склав 27 років.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

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