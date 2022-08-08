Валютні резерви НБУ за липень скоротилися на $417 млн — Finance.ua

Валютні резерви НБУ за липень скоротилися на $417 млн Вчора 10:46 — Валюта

Валютні резерви НБУ за липень скоротилися на $417 млн

Міжнародні резерви України за липень скоротилися на 2% — до $22,385 млрд. Ще місяць тому валютні резерви були на $417 млн більші.

Про це повідомили в НБУ.

За інформацією регулятора, резерви знизилися з огляду на інтервенції Національного банку та виплати за внутрішніми валютними зобов’язаннями держави, які значною мірою компенсовані валютними залученнями на користь уряду.

Загалом упродовж липня динаміку міжнародних резервів визначали такі чинники:

1. Операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.

Національний банк продав на валютному ринку 2 117,0 млн дол. США та викупив до резервів — 922,0 млн дол. США. Сальдо інтервенцій НБУ за підсумками місяця було від’ємним і становило 1 195,0 млн дол. США.

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Зменшення чистого продажу валюти Національним банком у липні, якщо порівняти з попередніми місяцями, пов’язане насамперед із корегуванням офіційного курсу гривні до долара США з 9:00 21 липня 2022 року на 25% (до рівня 36,57 грн за 1 долар США).

Після встановлення нового офіційного курсу гривні до долара США чистий попит за безготівковими операціями клієнтів помітно зменшився. Так, із 22 липня і до кінця місяця щоденно на міжбанківському валютному ринку фіксувалася чиста пропозиція обсягом від 40,0 млн дол. США до 70,0 млн дол. США на день.

Зниження обсягів емісійного фінансування до 30,0 млрд грн у липні (з 105,0 млрд грн у червні) також сприяло зменшенню тиску на міжнародні резерви.

2. Операції з управління державним боргом та отримання допомоги від іноземних партнерів.

Валютні надходження на рахунки Уряду України в Національному банку в липні становили 1 563,2 млн дол. США. Зокрема, 1 049,1 млн дол. США надійшли від Уряду Німеччини, а 514,0 млн дол. США — від розміщення валютних внутрішніх державних облігацій (ОВДП).

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Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 677,0 млн дол. США, у тому числі 630,0 млн дол. США спрямовано на обслуговування та погашення ОВДП, а 47,0 млн дол. США — на розрахунки з іншими кредиторами;

3. Переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют. Минулого місяця їх вартість знизилася на 107,9 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,5 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.

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