Які банки готові продавати безготівкову валюту під депозит і за яким курсом — Finance.ua

Які банки готові продавати безготівкову валюту під депозит і за яким курсом Вчора 13:00 — Фінтех і Картки

Які банки готові продавати безготівкову валюту під депозит і за яким курсом

Наприкінці липня НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту населенню за умови подальшого її розміщення на депозиті від 3 місяців.

Як пише портал «Мінфін» , на даний момент лише 4 банки надають таку послугу. Тільки 2 з них готові відкрити депозит онлайн і без додаткової комісії за конвертацію валют.

Де можна купити валюту онлайн

А-Банк

Першим на дозвіл НБУ відреагував А-Банк. З 26 липня його клієнти можуть відкрити депозит у валюті під 0,1% річних з можливістю поповнення з гривневої картки. Конвертація долара на 3 серпня відбувалася за курсом 38,99 грн/$. Трохи згодом банк продавав долари вже за курсом 37,87 грн/$.

Додаткових комісій за обмін валюти чи отримання депозиту готівкою не буде, запевнили у службі підтримки.

monobank

Повністю дистанційно оформити вклад можна також у monobank . Під час запуску послуги 2 серпня «банк у смартфоні» продавав американську валюту по 37,03 грн/$, проте за кілька годин курс виріс до 37,90 грн/$. Станом на 4 серпня банк продає долари вже за курсом 37,5грн/$. Ставки за валютними депозитами залишилися на рівні 0,1% річних.

«З моменту запуску вчора ввечері 6 500 клієнтів купили валюти майже на $5 млн. У середньому $770 на клієнта», — підрахував співзасновник monobank Олег Гороховський.

За його словами, після закінчення терміну дії депозиту виплата можлива на рахунок клієнта або готівкою у відділеннях Універсал Банку та банків-партнерів у рамках денного ліміту (еквівалент 100 тис. грн). «Якщо валюта є у відділенні», — додав він.

Укргазбанк та ОТП Банк

Дозволили купувати безготівкову валюту під депозит ще два банки — Укргазбанк та ОТП Банк . Щоправда, для цього доведеться потрапити у відділення обраного банку. Зокрема, в Укргазбанку пояснили, що написати заяву можна в робочий день до 15 год. дня, а про термін покупки і решту нюансів можна дізнатися лише на місці.

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Обидва банки 3 серпня пропонували курс 37 грн/$. Окрім цього, буде комісія за конвертацію валюти: в Укргазбанку — 0,5% від суми (мінімум 100 грн), в ОТП Банку — 0,3%. До того ж в ОТП Банку не змогли чітко відповісти, чи передбачена комісія за отримання валюти з депозиту готівкою, і порадили уточнити це питання у відділенні.

Додамо, що «Еко-депозит» в Укргазбанку може принести дохід від 0,15% до 1,2% річних — залежно від терміну розміщення. Водночас в ОТП Банку обіцяють всього 0,01%.

Що кажуть в інших банках

У двох найбільших державних банках — ПриватБанк у та Ощадбанку — така послуга недоступна. В Ощаді наразі взагалі не планують продавати валюту онлайн.

У «приватівському» контакт-центрі повідомили, що поки вивчають можливості, оскільки це лише рекомендація НБУ. Натомість запропонували купити готівкову валюту у відділенні банку. Згодом те ж саме підтвердили у пресслужбі Привату: «Поки не плануємо, вивчаємо ринок».

Райффайзен Банк на даний момент зовсім не відкриває валютних депозитів.

У Сенс Банку (колишній Альфа-Банк . — Ред.) також заявили, що поки функція недоступна. «Можливо у майбутньому банк буде проводити обмін валют онлайн», — додали там, зазначивши, що поки жодної інформації про це немає.

Служба підтримки ПУМБ у підтвердила, що така послуга планується, але у середині серпня. А поки що можна замовити валюту у відділення банку.

В Укрсиббанку також заявили, що опція з’явиться, але зараз у процесі розробки. Орієнтовної дати запуску поки назвати не можуть.

Довідка Finance.ua:

За рішенням НБУ, депозити мають відкриватися на таких умовах:

ліміт — 50 тис. грн на місяць в еквіваленті;

термін — від 3 календарних місяців;

без права дострокового розірвання.

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