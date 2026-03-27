Вакансії із житлом: кому пропонують понад 40 тис. грн Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

У більшості категорій спостерігається зростання рівня оплати праці

Найбільше пропозицій роботи з житлом зосереджено у робітничих, логістичних та сервісних спеціальностях. Наприклад, охоронець, водій, різноробочий, вантажник. Медіанна зарплата на такі посади у лютому цього року складала 30 тис. грн, що на 20% більше, ніж у лютому 2025 року (25 тис. грн).

Про це свідчать дані аналітики OLX Робота

Загальна кількість відгуків на вакансії з житлом у лютому 2026 року знизилась на 26% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У яких сферах найбільше вакансій із житлом

Найбільше пропозицій роботи з житлом зосереджено у робітничих, логістичних та сервісних спеціальностях. Перелік вакансій майже не змінився з лютого 2025 року.

Серед найпоширеніших позицій:

в категорії «Виробництво/робітничі спеціальності» — 1 569 вакансій, медіанна зарплата 32,5 тис. грн, що на 18% більше, ніж у лютому 2025 року (27,5 тис. грн);

охоронець у категорії «охорона/безпека» — 645 вакансій, зарплата 15,3 тис. грн, +11% (13,8 тис. грн);

водій у категорії «логістика/склад/доставка» — 642 вакансії, зарплата 42,5 тис. грн, +16% (36,5 тис. грн);

різноробочий у категорії «будівництво/облицювальні роботи» — 487 вакансій, зарплата 29 тис. грн, +16% (25 тис. грн);

вантажник у категорії «логістика/склад/доставка» — 404 вакансії, зарплата 28,2 тис. грн, +18% (24 тис. грн);

доглядальниця у категорії «клінінг/домашній персонал» — 356 вакансій, зарплата 15,4 тис. грн, +2,5% (15 тис. грн);

будівельник у категорії «будівництво/облицювальні роботи» — 297 вакансій, зарплата 50 тис. грн, +11% (45 тис. грн);

продавець у категорії «роздрібна торгівля/продажі/закупівлі» — 247 вакансій, зарплата 25,4 тис. грн, +21% (21 тис. грн);

різноробочий у категорії «виробництво/робітничі спеціальності» — 199 вакансій, зарплата 27,5 тис. грн, +3,7% (26,5 тис. грн);

автослюсар у категорії «СТО/автомийки» — 172 вакансії, зарплата 42,5 тис. грн, не змінилася з лютого 2025 року.

Загалом у більшості категорій спостерігається зростання рівня оплати праці, найбільш помітне — на виробництві, у логістиці, будівництві та роздрібній торгівлі. Водночас на деякі вакансії підвищення залишається незначним або відсутнім, що може свідчити про більш збалансований попит і пропозицію.

Регіональний розподіл вакансій

У лютому 2026 року пропозицій роботи з житлом найбільше було у великих економічних регіонах, у центральних та західних областях України. Лідером залишається Київська область із суттєвим відривом від інших, що вказує на високий попит на працівників, а також залучення їх з інших регіонів.

Загалом географія пропозицій є доволі стабільною з лютого 2025 року, а у більшості областей спостерігається зростання зарплат.

Серед регіонів-лідерів:

Київська область — 3 346 вакансій, медіанна зарплата 31,5 тис. грн, +15% порівняно з лютим 2025 року (27,5 тис. грн);

Дніпропетровська область — 747 вакансій, зарплата 26 тис. грн, +16% (22,5 тис. грн);

Львівська область — 583 вакансії, зарплата 32,5 тис. грн, +1,6% (32 тис. грн);

Одеська область — 448 вакансій, зарплата 27, 5 тис. грн, +20% (23 тис. грн);

Полтавська область — 345 вакансій, зарплата 21,5 тис. грн, +16% (18,5 тис. грн);

Харківська область — 345 вакансій, зарплата 27,5 тис. грн, +17% (23,5 тис. грн);

Вінницька область — 285 вакансій, зарплата 23 тис. грн, -6%, (24,5 тис. грн);

Івано-Франківська область — 278 вакансій, зарплата 31,3 тис. грн, +19% (26,3 тис. грн);

Черкаська область — 275 вакансій, зарплата 25 тис. грн, +35% (18,5 тис. грн);

Житомирська область — 242 вакансії, зарплата 27,3 тис. грн, +25% (21,9 тис. грн).

Найменше вакансій із житлом у лютому 2026 року зафіксовано в Миколаївській (91 вакансія), Донецькій (26 вакансій) та Херсонській (20 вакансій) областях.

Водночас у цих регіонах також спостерігається зростання рівня оплати праці — від 18% до 43% порівняно з лютим 2025 року.

Раніше Finance.ua з посиланням на «OLX Робота» писав , що якщо порівнювати січень 2026 року із січнем 2022-го, то медіанна заробітна плата в Україні зросла майже на 94%. У січні 2026 року найбільше відгуків на пропозиції роботи серед пошукачів було на вакансії копірайтера, SMM-менеджера, контент-менеджера, оператора чату, менеджера по роботі з клієнтами та менеджера інтернет-магазину.

Перелік найбільш високооплачуваних посад станом на лютий 2026 року дещо змінився, порівняно з лютим 2025 року. Однак переважно це вакансії з тих же категорій: СТО та автомийки, будівництво та облицювальні роботи, логістика та доставка. У низці професій зростання медіанних зарплат за рік сягнуло 40%.

