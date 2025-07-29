В ЄС встановили ліміти на оплату готівкою — Finance.ua

В ЄС встановили ліміти на оплату готівкою Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

В ЄС встановили ліміти на оплату готівкою

Європейський Союз ухвалив заборону на готівкові платежі на суму понад 10 000 євро з 2027 року. Для платежів понад 3000 євро потрібно буде пред’явити посвідчення особи. На практиці це означає, що, наприклад, купити автомобіль вартістю понад 10 тисяч євро за готівку вже не вийде.

Про це пише in Poland.

«Заборона діятиме на готівкові платежі на суму від 10 000 євро або еквівалент цієї суми у місцевій валюті країн-членів. Держави-члени Європейського Союзу можуть індивідуально коригувати це значення, але лише у бік зменшення. Рада ЄС та Європарламент досягли згоди з цього питання, і ЄП ухвалив пакет законів щодо обмежень», — сказано в повідомленні.

Як обмеження в Польщі діють зараз

Наразі в Польщі діє заборона на готівкові платежі понад 15 000 злотих (приблизно 3 380 євро), але ці обмеження стосуються бізнесу. Усі платежі понад цю суму підприємства повинні проводити у безготівковій формі.

Читайте також Чистий попит на готівкові долари в Україні впав (таблиця)

Після введення заборони для готівкових операцій на суму понад 3000 євро потрібно буде пред’явити посвідчення особи.

Ідентифікація особи при платежах від 3000 євро

Контроль за готівковими платежами від 3000 до 10 000 євро застосовуватиметься лише у вибраних ситуаціях. Це включає операції за участю установ, визначених законодавством ЄС:

фінансові установи;

агенції нерухомості;

банки;

компанії з управління активами;

казино;

торговельні компанії;

продавці предметів розкоші.

Правила також торкнуться криптовалют

Ці правила також застосовуватимуться до криптовалют. Біржі та оператори гаманців будуть зобов’язані перевіряти клієнтів та перевіряти надану інформацію. Однак у цьому випадку перевірки особи застосовуватимуться для транзакцій на суму від 1000 євро.

Нагадаємо, усі банкомати та термінали для внесення готівки в Польщі повинні адаптуватися до нових стандартів, що випливають із Закону про доступність, який імплементує Європейський закон ЄС про доступність. Нові правила застосовуються з 28 червня 2025 року.

За даними НБУ, станом на 1 липня сума готівки в обігу в Україні становила 859,9 млрд гривень. Це на 37,5 млрд грн, або на 4,6% більше, ніж на початку року (822,4 млрд гривень).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.