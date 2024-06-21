В ЄС пропадає інтерес до електромобілів — Finance.ua

В ЄС пропадає інтерес до електромобілів 21.06.2024, 01:55 — Технології&Авто

В ЄС пропадає інтерес до електромобілів

Продаж нових електромобілів у Європейському Союзі в травні знизився на 12% порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє Асоціація європейських автовиробників (ACEA).

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У Німеччині, найбільшому ринку електромобілів у ЄС, продажі впали на 30% через припинення субсидій на купівлю електромобілів з грудня 2023 року, що призвело до 16% зниження продажів цього року. Загалом продажі автомобілів у ЄС у травні знизилися на 3%, а у Великобританії та країнах Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) — на 2,6%.

Попит на електромобілі в Європі знижується після кількох років зростання, тоді як конкуренція за виробництво доступніших моделей посилюється.

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Європейська комісія запровадила тимчасові мита до 38,1% на електромобілі з Китаю, які набудуть чинності в липні. Це спричинило 34,2% падіння продажів Tesla у ЄС у травні, а компанія очікує підвищення цін на свої китайські моделі через нові мита.

Попри це, електрифіковані транспортні засоби, включаючи повністю електричні моделі, гібриди та плагін-гібриди, склали 48,9% усіх нових реєстрацій пасажирських автомобілів у ЄС у травні, що є зростанням порівняно з 46,2% роком раніше. Частка електромобілів знизилася до 12,5%, тоді як частка гібридів зросла до 29,9%. ACEA зазначає, що стагнація ринку електромобілів була очікуваною, але очікується зростання продажів з 2025 року з урахуванням нових цілей щодо викидів автомобілів у ЄС.

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MMR За матеріалами:

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