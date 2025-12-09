В який сезон найкраще подорожувати Європою Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

В який сезон найкраще подорожувати Європою

Щоб зекономити на подорожі, варто підбирати час і сезон, коли ви плануєте їхати, адже навіть залежно від дня тижня можна купити квитки дешевше.

Finance.ua зібрав поради, коли найдешевше подорожувати Європою та як змінюються ціни залежно від сезону. Про це ми пишемо в нашій статті.

Європу умовно ділять на три туристичні періоди:

Високий сезон (червень-серпень)

Це ідеальний час для пляжного відпочинку, зокрема в Греції, Іспанії та Італії. Серед переваг подорожі в ці місяці — найтепліша погода в усій Європі, максимальна кількість фестивалів та подій, довгий світловий день.

Водночас варто готуватися до найвищих цін на авіаквитки та житло, величезних натовпів у популярних містах, наприклад у Римі, Парижі, Барселоні, та спеки в Південній Європі.

Це найдорожчий час для подорожей. Бюджет на проживання може зрости на 30−50% порівняно з низьким сезоном.

Міжсезоння (квітень-травень та вересень-жовтень)

Під час подорожі в міжсезоння можна знайти ідеальний баланс: приємна погода, особливо у вересні на півдні, менше туристів, ціни починають знижуватися після літа або ще не досягли піка навесні. Чудовий час для огляду визначних пам’яток та пішохідних екскурсій.

Утім, варто врахувати, що погода може бути непередбачуваною, особливо у Північній та Центральній Європі.

Міжсезоння — це оптимальний вибір для подорожі, адже ціни в цей час на 10−25% нижчі за високий сезон.

Низький сезон (листопад-березень, крім Різдва та Нового року)

У низький сезон на туристів чекають найнижчі ціни на житло та авіаперельоти, відсутність натовпів, можливість насолодитися музеями та місцевим життям. А також зимова атмосфера у Центральній Європі.

Серед недоліків — холодна, дощова чи сніжна погода, короткий світловий день, деякі прибережні та сезонні атракціони можуть бути закриті.

Це найбюджетніший час для подорожі, крім періоду різдвяно-новорічних свят. Квитки та проживання можуть бути на 30−40% дешевше, ніж влітку.

Отже, оптимально подорожувати у вересні і травні — це найкращі місяці для більшості мандрівників. На туристів чекають чудова погода та помірні ціни. Водночас листопад та січень-лютий — найкращі місяці для максимальної економії, за винятком гірськолижних курортів та святкових дат.

Раніше ми писали , де у ЄС найбільші доходи від туризму. Іспанія, Франція, Італія, Німеччина, Португалія, Австрія, Греція, Нідерланди, Хорватія та Польща потрапляють до числа країн, на які припадає щонайменше 1,0% світових доходів від міжнародного туризму.

Як в Україні

це +35,7%, або 46,9 млн грн. За січень-липень 2025 року до місцевих бюджетів надійшло понад 178 млн грн туристичного збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року

Топ-регіони України за туристичним збором

Київ — 42,5 млн грн;

Львівська — 33,2 млн грн;

Івано-Франківська — 26,1 млн грн;

Закарпатська області -15,3 млн гривень.

Туристичний збір сплачують громадяни України, іноземці та особи без громадянства авансовим внеском податковим агентам перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання.

