В яких регіонах українці найбільше купують електричні автомобілі — Finance.ua

В яких регіонах українці найбільше купують електричні автомобілі Сьогодні 07:13 — Технології&Авто

В яких регіонах українці найбільше купують електричні автомобілі

У травні український автопарк поповнили понад 4,1 тис авто на електротязі. Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували у Львівській області.

Про це повідомили в асоціація «Укравтопром».

Топ-5 регіонів за кількістю реєстрації електроавтомобілів:

Львівська область — 592 од. (94% вживані);

місто Київ — 507 од. (67% вживані);

Дніпропетровська обл. — 339 од. (79% вживані);

Київська обл. — 260 од. (77% вживані);

Вінницька обл. — 252 од (91% вживані).

У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської та Вінницької області був Volkswagen ID.4.

На Львівщині бестселером став Honda M-NV. У Дніпропетровській області лідером серед нових електромобілів був Nissan Ariya.

У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто у топ потрапили:

Nissan Leaf — на Львівщині та у Вінницькій області;

Tesla Model Y — у Києві та на Дніпропетровщині;

Tesla Model 3 — на Київщині.

Довідка Finance.ua:

за даними Інституту досліджень авторинку, зміна тарифу на електроенергію не матиме істотного впливу на ринок електромобілів, оскільки цей вид енергії й досі залишається найдоступнішим у порівнянні з усіма іншими;

упродовж минулого місяця українці придбали 931 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 79%.



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