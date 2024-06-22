В яких регіонах українці найбільше купують електричні автомобілі — Finance.ua

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В яких регіонах українці найбільше купують електричні автомобілі

Технології&Авто
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В яких регіонах українці найбільше купують електричні автомобілі
В яких регіонах українці найбільше купують електричні автомобілі
У травні український автопарк поповнили понад 4,1 тис авто на електротязі. Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували у Львівській області.
Про це повідомили в асоціація «Укравтопром».
Топ-5 регіонів за кількістю реєстрації електроавтомобілів:
  • Львівська область — 592 од. (94% вживані);
  • місто Київ — 507 од. (67% вживані);
  • Дніпропетровська обл. — 339 од. (79% вживані);
  • Київська обл. — 260 од. (77% вживані);
  • Вінницька обл. — 252 од (91% вживані).
У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської та Вінницької області був Volkswagen ID.4.

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На Львівщині бестселером став Honda M-NV. У Дніпропетровській області лідером серед нових електромобілів був Nissan Ariya.
У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто у топ потрапили:
  • Nissan Leaf — на Львівщині та у Вінницькій області;
  • Tesla Model Y — у Києві та на Дніпропетровщині;
  • Tesla Model 3 — на Київщині.

Довідка Finance.ua:

  • за даними Інституту досліджень авторинку, зміна тарифу на електроенергію не матиме істотного впливу на ринок електромобілів, оскільки цей вид енергії й досі залишається найдоступнішим у порівнянні з усіма іншими;
  • упродовж минулого місяця українці придбали 931 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 79%.
Дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Finance.ua
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