В яких регіонах Іспанії зріс рівень злочинності — Finance.ua

В яких регіонах Іспанії зріс рівень злочинності
Міністерство внутрішніх справ Іспанії відзвітувало про невелике зниження рівня злочинності в країні за підсумками 2024 року — на 0,3%.
Найбільше зростання злочинності зафіксовано в Арагоні (на 5,4%), на Канарських і Балеарських островах (2,9% і 2,4% відповідно) і в Кантабрії (2,4%).
При цьому Мадрид лідирує серед регіонів, де злочинність знизилася — 2,9%.
Далі йдуть Ріоха (-1,5%), Валенсія (-1,3%) і Андалусія (-0,8%).
Раніше ми писали про «найкращі місця» у світі для шахраїв.
Найчастіше аферистів можна зустріти в іспанському Бенідормі та в Берліні.
1. Бенідорм, Іспанія
Бенідорм є одним із найпопулярніших місць для відпочинку, яке найчастіше використовують шахраї.
2. Берлін, Німеччина
Столиця Німеччини була одним із найпопулярніших місць, які використовували шахраї, щоб обдурити туристів.
3. Ібіца, Іспанія
Ібіца — найкраще місце для вечірок в Іспанії, але, на жаль, її також часто використовують шахраї, щоб обдурити відпочиваючих.
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