В яких регіонах Іспанії зріс рівень злочинності — Finance.ua

В яких регіонах Іспанії зріс рівень злочинності Сьогодні 21:33 — Світ

В яких регіонах Іспанії зріс рівень злочинності

Міністерство внутрішніх справ Іспанії відзвітувало про невелике зниження рівня злочинності в країні за підсумками 2024 року — на 0,3%.

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Найбільше зростання злочинності зафіксовано в Арагоні (на 5,4%), на Канарських і Балеарських островах (2,9% і 2,4% відповідно) і в Кантабрії (2,4%).

При цьому Мадрид лідирує серед регіонів, де злочинність знизилася — 2,9%.

Далі йдуть Ріоха (-1,5%), Валенсія (-1,3%) і Андалусія (-0,8%).

Раніше ми писали про «найкращі місця» у світі для шахраїв.

Найчастіше аферистів можна зустріти в іспанському Бенідормі та в Берліні.

1. Бенідорм, Іспанія

Бенідорм є одним із найпопулярніших місць для відпочинку, яке найчастіше використовують шахраї.

2. Берлін, Німеччина

Столиця Німеччини була одним із найпопулярніших місць, які використовували шахраї, щоб обдурити туристів.

3. Ібіца, Іспанія

Ібіца — найкраще місце для вечірок в Іспанії, але, на жаль, її також часто використовують шахраї, щоб обдурити відпочиваючих.

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