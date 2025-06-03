В яких країнах найлегше отримати шенгенську візу (інфографіка) — Finance.ua

В яких країнах найлегше отримати шенгенську візу (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

В яких країнах найлегше отримати шенгенську візу (інфографіка)

В минулому році рівень схвалення шенгенських віз становив 52,20%, що свідчить про те, що держави Шенгенської зони схвалили понад половину поданих заявок на візи.

Про це повідомляє Schengen.News

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Де найлегше отримати

Список країн з найвищими показниками схвалення заявок у 2024 році знову очолює Ісландія. Ця країна схвалила 91,25% заявок отриманих за рік.

В 2023 році Ісландія мала найвищий рівень схвалення — 94,26%, але також кількість отриманих заявок була значно вищою. У 2024 році Ісландія отримала 35 416 заявок на візу, тоді як у попередньому році Ісландія отримала 22 541 заявку — різниця становить 57,1%.

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Країни, в яких найлегше отримати шенгенську візу цього року, виходячи з показників схвалення заявок на шенгенські візи.

Громадяни, які мали найбільшу ймовірність отримати шенгенську візу у 2024 році, були переважно з африканських країн, а вищі показники схвалення були більш помітними для громадян з меншою кількістю заявників.

Наприклад, Ліберія мала найвищі показники схвалення — 97,6% зі 125 поданих заявок на візу були схвалені.

Заявники з третіх країн, які мали ймовірність отримати шенгенську візу у 2024 році:

Ліберія — 97,6 відсотка Вануату — 95,79 відсотка Ботсвана — 83,10 відсотка Нігер — 78,86 відсотка Замбія — 88,87 відсотка Коморські Острови — 36,35 відсотка Бурунді — 58,63 відсотка Таджикистан — 60,54 відсотка Гвінея-Бісау — 43,84 відсотка Гаїті — 52,02 відсотка

Згідно із заявками, заявники з Вануату подали 261 запит на отримання візи, 250 з яких було схвалено. Консульства в Ботсвані отримали 1633 заяви, з яких 1357 було схвалено, тоді як у Нігері було подано 2460 заяв, з яких 1940 було схвалено.

Нагадаємо, Болгарія та Румунія отримали повноправне членство Шенгенської зони.

З моменту вступу до ЄС Болгарія та Румунія застосовували частини Шенгенської правової бази (Шенгенський acquis), в тому числі ті, що стосуються зовнішнього прикордонного контролю, співпраці поліції та використання Шенгенської інформаційної системи.

30 грудня 2023 року Рада ЄС прийняла рішення про застосування з 31 березня 2024 року решти частин Шенгенського законодавства та скасування перевірок осіб на внутрішніх повітряних і морських кордонах.

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