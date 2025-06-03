В яких країнах найлегше отримати шенгенську візу (інфографіка) — Finance.ua
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В яких країнах найлегше отримати шенгенську візу (інфографіка)

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В яких країнах найлегше отримати шенгенську візу (інфографіка)
В яких країнах найлегше отримати шенгенську візу (інфографіка)
В минулому році рівень схвалення шенгенських віз становив 52,20%, що свідчить про те, що держави Шенгенської зони схвалили понад половину поданих заявок на візи.
Про це повідомляє Schengen.News.
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Де найлегше отримати

Список країн з найвищими показниками схвалення заявок у 2024 році знову очолює Ісландія. Ця країна схвалила 91,25% заявок отриманих за рік.
В яких країнах найлегше отримати шенгенську візу (інфографіка)
В 2023 році Ісландія мала найвищий рівень схвалення — 94,26%, але також кількість отриманих заявок була значно вищою. У 2024 році Ісландія отримала 35 416 заявок на візу, тоді як у попередньому році Ісландія отримала 22 541 заявку — різниця становить 57,1%.
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Країни, в яких найлегше отримати шенгенську візу цього року, виходячи з показників схвалення заявок на шенгенські візи.
В яких країнах найлегше отримати шенгенську візу (інфографіка)
Громадяни, які мали найбільшу ймовірність отримати шенгенську візу у 2024 році, були переважно з африканських країн, а вищі показники схвалення були більш помітними для громадян з меншою кількістю заявників.
Наприклад, Ліберія мала найвищі показники схвалення — 97,6% зі 125 поданих заявок на візу були схвалені.
Заявники з третіх країн, які мали ймовірність отримати шенгенську візу у 2024 році:
  1. Ліберія — 97,6 відсотка
  2. Вануату — 95,79 відсотка
  3. Ботсвана — 83,10 відсотка
  4. Нігер — 78,86 відсотка
  5. Замбія — 88,87 відсотка
  6. Коморські Острови — 36,35 відсотка
  7. Бурунді — 58,63 відсотка
  8. Таджикистан — 60,54 відсотка
  9. Гвінея-Бісау — 43,84 відсотка
  10. Гаїті — 52,02 відсотка
Згідно із заявками, заявники з Вануату подали 261 запит на отримання візи, 250 з яких було схвалено. Консульства в Ботсвані отримали 1633 заяви, з яких 1357 було схвалено, тоді як у Нігері було подано 2460 заяв, з яких 1940 було схвалено.
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Нагадаємо, Болгарія та Румунія отримали повноправне членство Шенгенської зони.
З моменту вступу до ЄС Болгарія та Румунія застосовували частини Шенгенської правової бази (Шенгенський acquis), в тому числі ті, що стосуються зовнішнього прикордонного контролю, співпраці поліції та використання Шенгенської інформаційної системи.
30 грудня 2023 року Рада ЄС прийняла рішення про застосування з 31 березня 2024 року решти частин Шенгенського законодавства та скасування перевірок осіб на внутрішніх повітряних і морських кордонах.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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