Кіпр прагне приєднатися до Шенгенської зони до кінця 2025 року — Finance.ua
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Кіпр прагне приєднатися до Шенгенської зони до кінця 2025 року

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Кіпр прагне приєднатися до Шенгенської зони до кінця 2025 року
Кіпр прагне приєднатися до Шенгенської зони до кінця 2025 року
Кіпр вирішить усі технічні питання, необхідні для приєднання до Шенгенської зони, до кінця цього року, заявив президент Кіпру Нікос Хрістодулідес.
З 2004 року Кіпр є частиною Європейського Союзу, але не є його безвізовою зоною.
Про це повідомляє Schengen.News.
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Ми розглянули всі політичні проблеми щодо лінії припинення вогню і зараз завершуємо технічні деталі, необхідні для приєднання.
Президент Нікос Христодулідес сказав Politico, що приєднання до Шенгенської зони сприятиме розвитку туризму, який, за його словами, важливий для економіки.
Шенгенська інформаційна система почала працювати на Кіпрі в липні 2023 року. Однак процес оцінки Шенгенської зони для оцінки готовності Кіпру приєднатися до Шенгенської зони триває.
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Раніше Президент Кіпру Нікос Христодулідіс підтвердив намір Нікосії стати членом НАТО, попри очікуване вето з боку Туреччини. Наразі тривають переговори з Вашингтоном про можливості вступу до альянсу.
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Довідка Finance.ua:

  • Наразі лише Кіпр та Ірландія з країн ЄС не входять до Шенгенської зони.
  • У січні 2025 року зону безпаспортного пересування в ЄС було розширено за рахунок двох нових повноправних членів Шенгенської зони, Румунії та Болгарії, і тепер зона складається з 29 країн.

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За матеріалами:
Finance.ua
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