В Укрзалізниці відповіли, чи подорожчають квитки у 2024 році — Finance.ua

В Укрзалізниці відповіли, чи подорожчають квитки у 2024 році Сьогодні 14:30 — Особисті фінанси

В Укрзалізниці відповіли, чи подорожчають квитки у 2024 році

Ціни на квитки на внутрішні пасажирські перевезення будуть незмінними.

Про це повідомив керівник із пасажирських комунікацій «Укрзалізниці» Олександр Шевченко в інтерв'ю «Українському Радіо».

«Укрзалізниця» не вбачає можливості, навіть морально-етичної, підвищувати ціни на внутрішні пасажирські перевезення. У грудні ми зробили часткове подорожчання міжнародних квитків, необхідне, щоб ціна всередині країни залишалася незмінною", — прокоментував він.

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Шевченко також повідомив, що загалом «Укрзалізниця» вийшла на довоєнні показники перевезень пасажирів. Так, минулого року компанія перевезла 25 мільйонів осіб у потягах далекого сполучення.

До Європи «Укрзалізниця» торік перевезла рекордні 2,1 мільйона пасажирів.

«Зараз по суті ми — єдина логістична артерія, що везе все і всіх», — резюмував Шевченко.

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Нагадаємо, у грудні Укрзалізниця запустила сервіс спецзамовлення квитків для військовослужбовців. Водночас у разі відсутності квитків у продажу військовослужбовці можуть забронювати їх онлайн.

Залишити заявку на порталі можна не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Після цього на вказаний замовником е-mail прийде спеціальний код. Викупити квиток потрібно в касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда, пред’явивши військовий квиток або посвідчення офіцера.

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