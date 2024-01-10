В Укрзалізниці відповіли, чи подорожчають квитки у 2024 році — Finance.ua
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В Укрзалізниці відповіли, чи подорожчають квитки у 2024 році

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В Укрзалізниці відповіли, чи подорожчають квитки у 2024 році
В Укрзалізниці відповіли, чи подорожчають квитки у 2024 році
Ціни на квитки на внутрішні пасажирські перевезення будуть незмінними.
Про це повідомив керівник із пасажирських комунікацій «Укрзалізниці» Олександр Шевченко в інтерв'ю «Українському Радіо».
«Укрзалізниця» не вбачає можливості, навіть морально-етичної, підвищувати ціни на внутрішні пасажирські перевезення. У грудні ми зробили часткове подорожчання міжнародних квитків, необхідне, щоб ціна всередині країни залишалася незмінною", — прокоментував він.
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Шевченко також повідомив, що загалом «Укрзалізниця» вийшла на довоєнні показники перевезень пасажирів. Так, минулого року компанія перевезла 25 мільйонів осіб у потягах далекого сполучення.
До Європи «Укрзалізниця» торік перевезла рекордні 2,1 мільйона пасажирів.
«Зараз по суті ми — єдина логістична артерія, що везе все і всіх», — резюмував Шевченко.
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Нагадаємо, у грудні Укрзалізниця запустила сервіс спецзамовлення квитків для військовослужбовців. Водночас у разі відсутності квитків у продажу військовослужбовці можуть забронювати їх онлайн.
Залишити заявку на порталі можна не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Після цього на вказаний замовником е-mail прийде спеціальний код. Викупити квиток потрібно в касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда, пред’явивши військовий квиток або посвідчення офіцера.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
ukrayina.pl
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