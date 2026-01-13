В «Укрзалізниці» попередили про затримки потягів (список)
Низка приміських поїздів курсує із затримками у Київській, Чернігівській та Харківській областях.
Про це повідомляє «Укрзалізниця».
З орієнтовною затримкою близько 2,5 години прямує поїзд № 6606 Малин — Київ.
На Чернігівщині через відсутність напруги поїзд № 6907 Ніжин — Київ вирушив зі станції Заворичі із затримкою 41 хвилина.
На Київщині через пропуск пріоритетних поїздів поїзд № 6540 Фастів-1 — Святошин відправився із запізненням 38 хвилин.
Через відсутність напруги в контактній мережі поїзди до Харкова курсують із затримками зі станції Мерефа:
- № 6506 Златопіль — Харків — затримка 1 година
- № 6682 Власівка Харків — затримка 47 хвилин
«Укрзалізниця» повідомила про оновлення по Харківщині: через коливання напруги затримки фіксуються на ділянці Мерефа — Харків у напрямку Харкова.
Йдеться про поїзди: № 6506 Златопіль — Харків. № 6508 Біляївка — Харків. № 6684 Берестин — Харків. № 6702 Зміїв — Харків.
Також затримується відправлення низки приміських поїздів Коростенського напрямку. На невизначений час затримані: 6610 Коростень — Борщагівка. № 6606 Малин — Київ
В «Укрзалізниці» зазначають, що рух поїздів коригується залежно від безпекової ситуації та стану енергомережі, а про зміни пасажирів інформуватимуть додатково.
Також затримуються потяги: 178 Івано-Франківськ-Київ +2.30. 771 Київ-Хмельницький +3 години. 6 Ясіня-Запоріжжя +1 година
Нагадаємо, Укрзалізниця розширила пілотний проєкт «Інтернет у поїздах» на поїзди далекого сполучення.
У поїзді «Гуцульщина» № 95/96 Київ — Рахів доступ до мережі тепер матимуть пасажири всіх вагонів обох складів поїзда.
Раніше голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомив, що рішення про запровадження динамічного ціноутворення у вагонах СВ набуде чинності в найближчі тижні. За словами Перцовського, компанія готує комплекс інструментів гнучкого тарифоутворення для преміального сегмента перевезень.
