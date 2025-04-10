В «Укренерго» розповіли, чи повернуться графіки відключень влітку — Finance.ua
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В «Укренерго» розповіли, чи повернуться графіки відключень влітку

Енергетика
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В «Укренерго» розповіли, чи повернуться графіки відключень влітку
В «Укренерго» розповіли, чи повернуться графіки відключень влітку
«Укренерго» планує, що в літній сезон під час ремонтної кампанії на атомних електростанціях обмежень споживання електроенергії не застосовуватимуть, за умови що не буде нових масованих атак на енергосистему.
Про це під час заходу центру аналітичних досліджень DiXi Group Energy Stcurity Talks: «Енергосистема під тиском: як Україна пройшла ОЗП та що попереду» сказав тимчасово виконуючий обов’язки голови правління «Укренерго» Олексій Брехт.
«І літо, і наступну зиму ми плануємо пройти без обмежень. За одним лише виключенням, якщо обстрілів не буде, ми плануємо пройти без обмежень споживання електричної енергії», — сказав Брехт.
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За його словами, влітку, коли енергоблоки атомних електростанцій виводитимуть на ремонти, зниження генерації компенсуватимуть додатковим залученням імпорту електроенергії з країн ЄС.
Нагадаємо, що 9 квітня перші два енергоблоки атомних електростанцій вивели на ремонт. До кінця серпня компанія планує завершити роботи на всіх дев’яти енергоблоках АЕС, які перебувають під контролем України: Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській.
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Зауважимо, безпечна та ефективна експлуатація ядерних реакторів вітчизняних АЕС потребує щорічного проведення планово-попереджувальних ремонтів, які включать перевантаження ядерного палива та обовʼязкові регламентні роботи.
Через дефіцит генерації внаслідок російської агресії, Україна більше не може собі дозволити планові ремонти атомних станцій під час опалювального сезону. Тому енергоблоки українських АЕС взимку працюють на максимумі.
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У травні 2024 після масованих обстрілів об’єктів маневрової генерації через руйнування теплових та гідроелектростанцій та виводу в ремонти енергоблоків АЕС в енергосистемі виник дефіцит і компанія «Укренерго» запровадило графіки відключень електроенергії. Пік обмежень припав на липень, коли через спеку споживання електроенергії суттєво зросло.
Під час опалювального сезону 2024/2025 графіки відключень для побутових споживачів не застосовувались, оскільки пошкоджену генерацію вдалося частково відновити, а також суттєво збільшити імпорт електроенергії з сусідніх країн ЄС.
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