Цей опалювальний сезон став найскладнішим, — Міненерго Сьогодні 10:13 — Енергетика

Цей опалювальний сезон став найскладнішим, — Міненерго

Осінньо-зимовий період 2024−2025 року був найскладнішим для енергетичного сектору України з початку повномасштабного вторгнення росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко на брифінгу за підсумками осінньо-зимового періоду 2024−2025 років.

«Не було масових відключень для побутових споживачів, попри високу інтенсивність масованих і щоденних точкових ударів по енергетиці. Навіть після наймасштабніших ударів енергетики швидко відновлювали енергопостачання — і за декілька днів обмежень не було. А з січня жодних обмежень електропостачання для населення взагалі не застосовувалось», — сказав Галущенко.

За його словами, цей опалювальний сезон став найскладнішим. За три роки повномасштабної війни було пошкоджено понад 63 тисячі об’єктів енергетичної інфраструктури. Тільки у 2024 році масовані удари та щоденні точкові обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури призвели до втрати близько 10 ГВт генеруючої потужності.

Він також відмітив, що протягом опалювального сезону, з 17 листопада 2024 по березень 2025 року відбулося девʼять масованих атак на енергосистему України. Найпотужніша з них — 13 грудня, коли енергетичну інфраструктуру одночасно атакували понад 300 засобів ураження.

Крім того, попри інтенсивність ударів, енергетики змогли відновити близько 60% пошкодженої генерації.

УНІАН За матеріалами:

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