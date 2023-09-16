В Україні зростає попит на авто з Китаю — Finance.ua
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В Україні зростає попит на авто з Китаю

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В Україні зростає попит на авто з Китаю
В Україні зростає попит на авто з Китаю
У серпні 2023 року кількість нових і вживаних імпортних машин made in China перетнула позначку в тисячу штук, що виявилося найбільшим показником із початку повномасштабного вторгнення.
Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.
У серпні український автопарк поповнився на 1077 автомобілів з китайським VIN, що виявилося на 21,4% більше, ніж у липні-2023, та удвічі більше, ніж у серпні-2022. З початку повномасштабного вторгнення такий показник виявився найбільшим. Зацікавленість до таких машин — як нових, так і вживаних, — зростає.
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Загалом з січня по серпень включно українці вперше зареєстрували 7078 автомобілів, виготовлених в Китаї. Більшість із них (64,6%) були новими, решта 35,4% — вживаними.
При цьому майже усі машини були легковими: 97,9% від загальної кількості протягом перших 8 місяців 2023 року (6,9 тис.). Вантажних було лише 144 шт. (2%), та 6 автобусів (0,1%). Цікаво, що найбільше китайських вантажівок за останні 12 місяців (аж 47 шт.) зареєстрували у грудні 2022 року.
В Україні зростає попит на авто з Китаю
Основна частина автомобілів з Китаю виявилася електричною: 79,1% (5,6 тис.) за період з січня по серпень 2023 року. Ця кількість зростає: це на 12,7% більше, ніж за підсумками 2022 року.
В Україні зростає попит на авто з Китаю

Які нові авто, виготовлені в Китаї, найпопулярніші

Лідером нових автомобілів з Китаю у січні-серпні 2023 року став Volkswagen ID.4 (1 392 шт.). Ці автомобілі виготовляють у Фошані (завод FAW-Volkswagen, під назвою ID.4 Crozz) та Аньтіні (завод SAIC Volkswagen, під назвою ID.4 X).
На другому місці розмістилася китайська Honda M-NV (548 шт.), котру виготовляють на заводі Dongfeng Honda під назвою Ciimo M-NV. Обидві моделі офіційно в Україну не поставляють, тобто це майже повністю так званий «сірий» імпорт.
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Третє місце зайняла модель Chery Tiggo 4, котра присутня в Україні офіційно (339 шт.). Четверте місце зайняв Volkswawgen ID.6 (275 шт.), який виготовляють для китайського ринку на заводі FAW-Volkswagen (під маркою ID.6 Crozz), та на SAIC-Volkswagen (модель ID.6 X).
Замикає першу п’ятірку Chery Tiggo 2 (201 шт.), котрий поставляють в Україну офіційно.
  1. Volkswagen ID.4 — 1392 шт.
  2. Honda M-NV — 548 шт.
  3. Chery Tiggo 4 — 339 шт.
  4. Volkswagen ID.6 — 275 шт.
  5. Chery Tiggo 2 — 201 шт.
  6. MG HS — 152 шт.
  7. Honda e: NS1 — 137 шт.
  8. Chery Jetour X70 — 123 шт.
  9. Haval H6 — 115 шт.
  10. Volkswagen ID.3 — 94 шт.

Які китайські авто з пробігом привозять

Середній вік вживаних китайських авто, котрі вперше реєстрували в Україні у січні-серпні 2023 року, склав 1,7 року. Цікаво, що цей показник зменшується щороку. Так, за підсумками 2022 року він складав 1,9 року, а у 2021 — 3,9 року. Тобто в більшості українці цікавляться якщо не новими, то майже новими китайськими авто, віком до 2 років.
Найпопулярнішим серед вживаних авто з Китаю виявився також Volkswagen ID.4. Таких з початку року привезли майже тисячу.
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Друге місце, як і у переліку нових китайських авто, зайняла Honda M-NV (444 шт.). На третій сходинці розмістився Volkswawgen ID.6 (178 шт.), а четверте місце зайняла Tesla Model Y (94 шт.), котру виготовляють на заводі у Шанхаї.
Замикає першу п’ятірку Honda e: NS1 (64 шт.), котру виготовляють на спільному японсько-китайському заводі Dongfeng Honda.
  1. Volkswagen ID.4 — 947 шт.
  2. Honda M-NV — 444 шт.
  3. Volkswagen ID.6 — 178 шт.
  4. Tesla Model Y — 94 шт.
  5. Honda e: NS1 — 64 шт.
  6. Buick Envision — 55 шт.
  7. Weltmeister EX5 — 53 шт.
  8. Tesla Model 3 — 49 шт.
  9. BYD Song Plus — 42 шт.
  10. Toyota bZ4X — 41 шт.

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За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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