Ціни на вживані авто у ЄС залишаються стабільними — Finance.ua

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Ціни на вживані авто у ЄС залишаються стабільними

Технології&Авто
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Ціни на вживані авто у ЄС залишаються стабільними
Ціни на вживані авто у ЄС залишаються стабільними
У серпні 2023 року оптові ціни на вживані авто в Європі залишаються стабільними, свідчить ціновий індекс AUTO1 Group. У порівнянні з червнем, ціни стали меншими на 0,5%: 147,4 проти 148,2. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.
Ціни на вживані авто у ЄС залишаються стабільними
Найдорожчими авто з пробігом в Європі були рік тому — у липні 2022 року. Тоді індекс цін AUTO1 Group був рекордно високим за увесь час моніторингу, на рівні 171,6. У серпні 2023 року ціни на вживані автомобілі виявилися найнижчими за останні 12 місяців, на 13,6% нижчими у порівнянні з липнем-2022, проте все ще на 25,5% вищими, ніж до початку пандемії COVID-19, у липні 2019 року.
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Загалом дані AUTO1 Group Price Index демонструють, що середні ціни на авто з пробігом у Європі стабілізувалися та суттєво не змінюються з початку року уже вісім місяців поспіль. Якщо порівнювати січень та липень, то вони незначно знизились на 1,3%.
Ціновий індекс AUTO1 Group показує щомісячну зміну цін на вживані авто в Європі. Показник розроблений на основі бази даних компанії, що містить записи про близько 3,6 мільйона угод купівлі-продажу авто. Таким чином можна побачити, як змінюється середня ціна на машини. Відправною точкою є січень 2015 року з базовим значенням 100, з яким і відбуваються усі подальші порівняння.

Прогнози для ринку вживаних авто

Як зазначається у звіті консалтингової компанії Bain & Company, вартість європейського ринку вживаних автомобілів зросте до 503 мільярдів євро у 2025 році у порівнянні з 460 мільярдами євро у 2022 році. За останні сім років цей ринок виріс майже на 60%.
«Попит на вживані автомобілі породжений нестачею нових моделей, яка триває уже кілька років, в основному — через скорочення виробництва. Згідно зі звітом Європейської асоціації автовиробників (ACEA), у 2022 році в ЄС виготовили 10,8 мільйона легкових автомобілів, тобто на 24% менше, ніж до початку пандемії 2019 року», — йдеться у повідомленні.
Водночас збільшення попиту на вживані авто призводить до зростання їх цін. Так, з 2019 року середня вартість вживаного автомобіля в Євросоюзі зросла на 27%, та у 2022 році склала 14 тисяч євро. За оцінками експертів Bain & Company, у 2025 році вона зросте до 15 тисяч євро.
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За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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