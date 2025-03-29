В Україні зросли обсяги іпотечного кредитування — Finance.ua
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В Україні зросли обсяги іпотечного кредитування

Кредит&Депозит
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В Україні зросли обсяги іпотечного кредитування
В Україні зросли обсяги іпотечного кредитування, Фото: freepik
Банки України в січні видали 475 іпотечних кредитів на загальну суму 867 млн грн. Це на 29% перевищує обсяги у грудні.
Про це повідомляє пресслужба регулятора, посилаючись на дані щомісячного опитування банків.

Де видають найбільше іпотек

Зазначається, що більшість іпотечних кредитів за обсягами та за кількістю видано на вторинному ринку нерухомості.
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За даними НБУ, середньозважена ефективна ставка в січні становила 8,3% річних.
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у січні видано:
  • у м. Київ та Київській області (260 договорів на загальну суму 517,3 млн грн, або 59,7% від загального обсягу);
  • у Львівській області (23 договори на 45,2 млн грн);
  • в Івано-Франківській області (22 договори на 33,7 млн грн).
Нагадаємо, українці стали частіше купувати приватні будинки, про що свідчить динаміка показників укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок за останній рік.
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За даними дослідження ОLХ Нерухомість, витрати українців на оренду житла суттєво різняться залежно від міста, доходів та вартості оренди. У регіонах поблизу зон ведення активних бойових дій вони становлять 15−30%. Водночас у Львові, Ужгороді та Києві витрати на оренду забирають левову частку доходів.
Finance.ua проаналізував, в яких країнах українцям легше буде отримати іпотеку, а де маєте бути готовими до непростих умов.

Житло в Європі: як українцям отримати іпотеку та в яких країнах найвигідніші умови

За матеріалами:
Finance.ua
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