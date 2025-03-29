В Україні зросли обсяги іпотечного кредитування — Finance.ua

В Україні зросли обсяги іпотечного кредитування Сьогодні 10:13 — Кредит&Депозит

В Україні зросли обсяги іпотечного кредитування, Фото: freepik

Банки України в січні видали 475 іпотечних кредитів на загальну суму 867 млн грн. Це на 29% перевищує обсяги у грудні.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, посилаючись на дані щомісячного опитування банків.

Де видають найбільше іпотек

Зазначається, що більшість іпотечних кредитів за обсягами та за кількістю видано на вторинному ринку нерухомості.

За даними НБУ, середньозважена ефективна ставка в січні становила 8,3% річних.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у січні видано:

у м. Київ та Київській області (260 договорів на загальну суму 517,3 млн грн, або 59,7% від загального обсягу);

у Львівській області (23 договори на 45,2 млн грн);

в Івано-Франківській області (22 договори на 33,7 млн грн).

Нагадаємо, українці стали частіше купувати приватні будинки, про що свідчить динаміка показників укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок за останній рік.

За даними дослідження ОLХ Нерухомість, витрати українців на оренду житла суттєво різняться залежно від міста, доходів та вартості оренди. У регіонах поблизу зон ведення активних бойових дій вони становлять 15−30%. Водночас у Львові, Ужгороді та Києві витрати на оренду забирають левову частку доходів.

Finance.ua проаналізував, в яких країнах українцям легше буде отримати іпотеку, а де маєте бути готовими до непростих умов.

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