В Україні збираються повернути держрегулювання цін на бензин: коли це станеться — Finance.ua

В Україні збираються повернути держрегулювання цін на бензин: коли це станеться

Вчора 17:42 — Казна та Політика

В Україні збираються повернути держрегулювання цін на бензин: коли це станеться

В Україні збираються повернути держрегулювання цін на бензин та дизпаливо. Його запровадять знову, коли дефіцит палива на українському ринку зникне.

Про це повідомив заступник міністра економіки Денис Кудін під час круглого столу Energy Club

«Ми скасували цінове регулювання тимчасово. Ціна виросла — до рівня дрібної групи. Власне, ми так і прогнозували. Але це не означає, що уряд дозволить займатися мародерством», — сказав Кудін, повідомивши про перевірки окремих підприємств, які продавали бензин за необґрунтовано високими цінами.

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За словами Кудіна, держрегулювання повернуть у тому чи іншому вигляді, коли дефіцит палива на українському ринку зникне.

«Лаг постачання, час від контрактування до вивезення в Україну може бути до 30 днів. Є приклади, коли великі оператори ввезли пальне до Констанци (порт у Румунії. — Прим. ред.) ще місяць тому, і досі не весь цей обсяг в’їхав в Україну», — сказав він.

Саме з цієї причини, як пояснює Кудін, щойно ситуація нормалізується, цінове регулювання на ринок повернеться.

Довідка Finance.ua:

раніше уряд України призупинив державне регулювання цін на моторне паливо. З операторами ринку було досягнуто домовленості про максимальну вартість бензину та дизельного палива на АЗС;

через зняття Кабінетом Міністрів регулювання ціни на пальне, вартість його стрімко зросла. На деяких ділянках АЗС на 30-40%;



зараз по Україні працюють моніторингові групи, які проводять заходи державного контролю, тому що різке підняття ціни на пальне є порушенням чинного законодавства.



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