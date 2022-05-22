Що зараз відбувається на ринку палива: ціни на АЗС у різних областях — Finance.ua

Що зараз відбувається на ринку палива: ціни на АЗС у різних областях

Вчора 12:01 — Особисті фінанси

Що зараз відбувається на ринку палива: ціни на АЗС у різних областях

В Україні поглиблюється паливна криза унаслідок повномасштабної війни та через низку інших причин. Ціни на пальне змінюються іноді навіть кілька разів на день.

Про ціни на паливо в різних областях України повідомляють на Auto.Ria.

Середні ціни зараз на такому рівні:

А-95+ — 51,95 грн/л;

А-95 — 46,81 грн/л;

А-92 — 43,88 грн/л;

ДП — 51,89;

газ — 38,15 грн/л.

Однак ситуація на багатьох АЗС відрізняється через спекуляції торговців.

Ціни на пальне за регіонами

Найнижчі середні ціни на пальне А-95+ можна знайти в Чернівецькій та Одеській областях, де за літр просять 51,66 грн, тоді як в інших регіонах у середньому цей бензин коштує 52 грн/л.

Щодо А-95, то найвигідніші ціни можна побачити в Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Чернівецькій областях. Там у середньому за літр А-95 віддають 45,25 — 45,34 грн. Найдорожче цей тип бензину коштує у Волинській області — 48,38 грн/л.

Середні ціни на А-92 найменші у Миколаївській (38,50 грн/л), Одеській (42,82 грн/л) та Чернівецькій (43,07 грн/л) областях. Найвищі ціни на А-92 у Харківській області — там просять 45,87 грн/л.

Дизельне пальне найдешевше можна купити в Миколаївській, Сумській, Запорізькій та Кіровоградській областях, де ціни в межах 49,64 −49,65 грн за літр. Найдорожче коштує дизель у Волинській, Чернівецькій та Київській областях — ціни від 53,44 до 53,62 грн за літр.

За газ найменше просять у Львівській, Київській, Кіровоградській, Волинській та Херсонській областях — 37,12 грн/л. А найвища ціна (39 грн за літр) переважає у Вінницькій, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Одеській та Чернівецькій областях.

Ціни на пальне на АЗС

Хоч офіційно оголошені ціни на паливо в Україні виглядають доволі раціонально, зважаючи на паливну кризу, однак реальний стан справ на більшості АЗС є менш обнадійливим, оскільки зараз паливний бізнес користується ситуацією та ставить ціни, які йому найбільш вигідні. Окрім того, за даними Антимонопольного комітету України, на ринку є достатні обсяги паливо, але криза та дефіцит не зникають.

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