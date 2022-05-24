У Києві перевіряють АЗС — на кожній другій виявляють порушення — Finance.ua

Різке підняття вартості пального на АЗС у зв’язку зі зняттям регулювання цін — порушення законодавства.
Про це повідомив начальник Головного Управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.
«У зв’язку зі зняттям Кабінетом Міністрів регулювання ціни на пальне, вартість його стрімко зросла. На деяких ділянках АЗС на 30-40%. Тому сьогодні працюють моніторингові групи, які проводять заходи державного контролю, бо при знятті регульованої ціни АЗС повинні поступово піднімати ціни, а не одразу. Тому це порушення чинного законодавства», — зазначив Рубан.
Держпродспоживслужба наразі фіксує такі випадки як надмірні залишки заробітків АЗС. Далі буде клопотання перед відповідними органами, які видають ліцензію, про її позбавлення щодо даних правопорушників.
«Сьогодні вже розпочато і проводяться перевірки на 68 об’єктах АЗС. Порушення фіксуються у кожної другої за відсутності декларації. Наявність декларації за чинним законодавством передбачає перед початком підйому цін на соціально-значущі товари, до яких відноситься паливо, декларувати наміри про підняття ціни, а не одразу її піднімати на 30%», — сказав Рубан.