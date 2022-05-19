Дефіцит пального: Польща надасть Україні 25 тисяч тонн бензину зі своїх запасів — Finance.ua

Дефіцит пального: Польща надасть Україні 25 тисяч тонн бензину зі своїх запасів
У зв’язку з виникненням дефіциту пального в Україні Польща надасть нашій країні 25 тис. тонн бензину зі своїх запасів.
Як повідомляє «Польське радіо», про це розповіла віце-прем’єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко, яка зустрілася в українській столиці з польським міністром клімату та навколишнього середовища Ганною Москвою.
Зокрема, Свириденко зазначила, що до війни 97 відсотків пальногоа в Україну постачалося з росії та білорусі. Сьогодні ці напрямки закрито, крім того, росіяни знищили Кременчуцький НПЗ, через що в Україні відчувається дефіцит пального.
Міністр економіки України зазначила, що в рамках допомоги із польських запасів буде надіслано 25 тисяч тонн бензину, щоб збалансувати ринок пального. Як наголосила вона, Україна почне отримувати ці ресурси з початку наступного тижня.
У свою чергу Ганна Москва розповіла про проведення роботи щодо збільшення пропускної спроможності польсько-українського кордону з транспортування пального. За її словами, такого хорошого співробітництва між польськими та українськими паливними компаніями ще не було.