Дефіцит пального: Польща надасть Україні 25 тисяч тонн бензину зі своїх запасів — Finance.ua
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Дефіцит пального: Польща надасть Україні 25 тисяч тонн бензину зі своїх запасів

Вчора 11:12Енергетика
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Дефіцит пального: Польща надасть Україні 25 тисяч тонн бензину зі своїх запасівДефіцит пального: Польща надасть Україні 25 тисяч тонн бензину зі своїх запасів
У зв’язку з виникненням дефіциту пального в Україні Польща надасть нашій країні 25 тис. тонн бензину зі своїх запасів.
Як повідомляє «Польське радіо», про це розповіла віце-прем’єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко, яка зустрілася в українській столиці з польським міністром клімату та навколишнього середовища Ганною Москвою.
Зокрема, Свириденко зазначила, що до війни 97 відсотків пальногоа в Україну постачалося з росії та білорусі. Сьогодні ці напрямки закрито, крім того, росіяни знищили Кременчуцький НПЗ, через що в Україні відчувається дефіцит пального.

Дефіцит пального в Україні: чому так сталося, і коли він закінчиться

Міністр економіки України зазначила, що в рамках допомоги із польських запасів буде надіслано 25 тисяч тонн бензину, щоб збалансувати ринок пального. Як наголосила вона, Україна почне отримувати ці ресурси з початку наступного тижня.
У свою чергу Ганна Москва розповіла про проведення роботи щодо збільшення пропускної спроможності польсько-українського кордону з транспортування пального. За її словами, такого хорошого співробітництва між польськими та українськими паливними компаніями ще не було.
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За матеріалами: УНІАН
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