Уряд призупиняє цінове регулювання на паливному ринку – Свириденко — Finance.ua

Уряд призупиняє цінове регулювання на паливному ринку – Свириденко

Вчора 10:58 — Казна та Політика

За результатами зустрічі представників уряду з операторами паливного ринку було прийнято рішення призупинити державне регулювання цін на паливо.

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

«Ми мали тривалу дискусію з операторами ринку пального, і за результатами сьогоднішнього засідання оперативного штабу була прийнята домовленість, щоб ми з боку держави призупинили цінове регулювання. Щоб оператори могли наситити ринок необхідним ресурсом», — зазначила Свириденко

Вона додала, що, за оцінкою уряду, очікувані граничні ціни при цьому на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин — не вище 52 гривні за літр.

Свириденко зазначила, що уряд буде постійно моніторити ситуацію.

«Як тільки відчуємо, що оператори зловживають становищем, будемо вживати до них санкції», — акцентувала вона.

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Міністр економіки наголосила, що сьогоднішнє рішення уряду має сприяти тому, щоб з кожним тижнем ринок насичувався пальним, а черги зменшувались.

В Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.

Найбільші мережі АЗС ввели обмеження на відпуск пального у розмірі 10-15 літрів для власників карт лояльності цих мереж, інші споживачі могли заправляти автомобіль не більше ніж на 5-10 літрів.

На думку експертів, дефіцит нафтопродуктів буде, доки триває війна та жорстке цінове регулювання.

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