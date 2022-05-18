Уряд призупиняє цінове регулювання на паливному ринку – Свириденко — Finance.ua

За результатами зустрічі представників уряду з операторами паливного ринку було прийнято рішення призупинити державне регулювання цін на паливо.
Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.
«Ми мали тривалу дискусію з операторами ринку пального, і за результатами сьогоднішнього засідання оперативного штабу була прийнята домовленість, щоб ми з боку держави призупинили цінове регулювання. Щоб оператори могли наситити ринок необхідним ресурсом», — зазначила Свириденко
Вона додала, що, за оцінкою уряду, очікувані граничні ціни при цьому на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин — не вище 52 гривні за літр.
Свириденко зазначила, що уряд буде постійно моніторити ситуацію.
«Як тільки відчуємо, що оператори зловживають становищем, будемо вживати до них санкції», — акцентувала вона.