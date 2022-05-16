Кабмін підвищив граничну ціну на бензин і зменшив на дизпаливо — Finance.ua

Кабмін підвищив граничну ціну на бензин і зменшив на дизпаливо

Вчора 10:35 — Казна та Політика

Кабмін підвищив граничну ціну на бензин і зменшив на дизпаливо

Кабінет Міністрів підвищив граничну ціну на бензин і зменшив на дизельне паливо.

Так, Мінекономіки оприлюднило середню вартість бензину в розмірі 33,36 гривні за літр і дизельного палива в розмірі 35,31 гривні за літр, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях на середину травня.

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Порівняно з початком місяця, ціна на бензин зросла на 2,17 грн, на дизпаливо — зменшилася на 32 копійки.

З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажів через мережу АЗС не повинна перевищувати 39,86 грн/літр, на «звичайне» дизпаливо — 42,31 грн/літр. Водночас преміальні марки пального можуть реалізовуватися з 5% надбавкою: бензин А — 95 — 41,85 грн/л, дизпаливо — за 44,42 грн/л.

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