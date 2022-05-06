Україна і Польща домовились про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом — Finance.ua

Україна і Польща домовились про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом
Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури і розвитку Польщі досягнули домовленості щодо скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива.
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури України в Telegram.
"Ракетні удари росії по нафтопереробним заводам та нафтобазам створили критичну ситуацію на ринку палива. Метою команди Міністерства інфраструктури в цих умовах є повна лібералізація міжнародних вантажних перевезень для вирішення цієї проблеми.
Нові правила уже набрали чинності і їхніми перевагами можуть скористатися як українські, так і польські перевізники. Вдячний польській стороні за конструктивну роботу", — заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.