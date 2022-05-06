Україна і Польща домовились про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом — Finance.ua
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Україна і Польща домовились про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом

Вчора 15:18Енергетика
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Україна і Польща домовились про бездозвільний проїзд вантажівок з паливомУкраїна і Польща домовились про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом
Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури і розвитку Польщі досягнули домовленості щодо скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива.
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури України в Telegram.
"Ракетні удари росії по нафтопереробним заводам та нафтобазам створили критичну ситуацію на ринку палива. Метою команди Міністерства інфраструктури в цих умовах є повна лібералізація міжнародних вантажних перевезень для вирішення цієї проблеми.
Нові правила уже набрали чинності і їхніми перевагами можуть скористатися як українські, так і польські перевізники. Вдячний польській стороні за конструктивну роботу", — заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Для бездозвільного в’їзду на територію Польщі перевізникам пального необхідно пройти реєстрацію шляхом заповнення форми: https://forms.gle/waid3FnRX1duve9z8.
Заповнити форму потрібно не пізніше, ніж за добу до перетину кордону.
Нагадаємо, роздрібні мережі автозаправних станцій з 29 квітня по 2 травня підвищили ціни на пальне вслід за підвищенням урядом граничних торговельних надбавок на бензини та дизпаливо.
Кабінет міністрів 29 квітня підвищив торговельну надбавку на дизпаливо та бензини на 40% (близько 2 грн/л) для запобігання дефіциту на автозаправних станціях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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