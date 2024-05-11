В Україні збільшилася активність купівлі й продажу землі та нерухомості: попит зріс у 1,5 раза у 2024 році — Finance.ua

В Україні збільшилася активність купівлі й продажу землі та нерухомості: попит зріс у 1,5 раза у 2024 році Сьогодні 16:27 — Нерухомість

В Україні збільшилася активність купівлі й продажу землі та нерухомості: попит зріс у 1,5 раза у 2024 році

У січні-березні 2024 року збільшилася кількість угод про відчуження землі оформлені нотаріусами до 185 тис. Це на 56% більше, ніж у аналогічний період минулого року: тоді нотаріуси посвідчили майже 119 тис. таких бланків.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

За даними Єдиного реєстру нотаріальних бланків Мін'юста, українці почали активніше купувати та продавати земельні ділянки, а також нерухомість у першому кварталі 2024 року.

Протягом цього періоду оформили понад 185 тис. договорів щодо відчуження земельної ділянки, що на 36,4% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Також відчужень іншої нерухомості побільшало на 55% — проте це все ще менше, ніж у 2021 році.

Водночас, відчужень іншої нерухомості, окрім землі, цьогоріч побільшало у півтора раза.

Зокрема, у першому кварталі цього року нотаріуси посвідчили понад 181 тисячу таких бланків. Для порівняння, за той самий період торік таких угод було майже 117 тисяч.

Проте це все ще на 16% менше, ніж до початку повномасштабної війни: тоді для відчуження землі було використано трохи більше 216 тисяч бланків.

В Опендатабот зазначають, що на одну нотаріальну дію не завжди витрачається лише один нотаріальний бланк. Відповідно, кількість дій є орієнтовною та порівнюється з попередніми роками.

Нагадаємо, раніше в Опендатабот дослідили , що серед чотирьох сотень новобудов в Україні - 54% житлових комплексів мають судові процеси щодо земельних ділянок.

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