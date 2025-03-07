В Україні зареєстровані майже 100 індустріальних парків — Finance.ua

В Україні зареєстровані майже 100 індустріальних парків Сьогодні 05:53 — Казна та Політика

В Україні зареєстровані майже 100 індустріальних парків

На сьогодні до реєстру включено 98 індустріальних парків. У 2024 році Кабінет Міністрів зареєстрував 31 новий індустріальний парк, що майже втричі більше, ніж у попередні роки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Міністерство економіки запровадило програму державного стимулювання створення індустріальних парків. За умовами цієї програми, держава співфінансує будівництво інженерно-транспортних мереж, а також частково відшкодовує підключення до електромереж. Кожен парк може отримати до 50% від вартості проєктів будівництва, а для деокупованих територій — до 80%», — сказано в повідомленні.

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Крім того, в 2024 році було прийнято рішення про виділення 15 індустріальним паркам державного стимулювання на суму понад 1,128 млрд грн для реалізації 34 проєктів з будівництва необхідної інженерно-транспортної інфраструктури.

Станом на сьогодні 13 з 15 заявників вже отримали кошти в розмірі 925,05 млн. Протягом трьох років це дозволить розмістити не менше 30 підприємств переробної промисловості на площі більше ніж 75 000 кв. метрів.

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Міністерство економіки також презентувало чат-бот — новий інструмент для інвесторів індустріальних парків. Він допоможе швидко та ефективно знайти індустріальний парк для розміщення підприємства.

​​"Тепер інвестори можуть швидко знайти підхожий індустріальний парк або отримати детальну інформацію для створення власного", — розповів заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Що вміє чат-бот:

містить актуальну інформацію про індустріальні парки;

підбирає індустріальні парки з Реєстру за заданими критеріями;

надає контакти керуючих компаній;

консультує щодо законодавства та процесу створення парку;

дає контакти відповідальних фахівців Мінекономіки.

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У 2025 році державним бюджетом передбачено 500 млн гривень на програму державного стимулювання створення індустріальних парків. Також у разі необхідності за результатами першого півріччя можливе додаткове фінансування цієї програми.

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