В Україні зареєстровані майже 100 індустріальних парків — Finance.ua
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В Україні зареєстровані майже 100 індустріальних парків

Казна та Політика
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В Україні зареєстровані майже 100 індустріальних парків
В Україні зареєстровані майже 100 індустріальних парків
На сьогодні до реєстру включено 98 індустріальних парків. У 2024 році Кабінет Міністрів зареєстрував 31 новий індустріальний парк, що майже втричі більше, ніж у попередні роки.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
«Міністерство економіки запровадило програму державного стимулювання створення індустріальних парків. За умовами цієї програми, держава співфінансує будівництво інженерно-транспортних мереж, а також частково відшкодовує підключення до електромереж. Кожен парк може отримати до 50% від вартості проєктів будівництва, а для деокупованих територій — до 80%», — сказано в повідомленні.
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Крім того, в 2024 році було прийнято рішення про виділення 15 індустріальним паркам державного стимулювання на суму понад 1,128 млрд грн для реалізації 34 проєктів з будівництва необхідної інженерно-транспортної інфраструктури.
Станом на сьогодні 13 з 15 заявників вже отримали кошти в розмірі 925,05 млн. Протягом трьох років це дозволить розмістити не менше 30 підприємств переробної промисловості на площі більше ніж 75 000 кв. метрів.
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Міністерство економіки також презентувало чат-бот — новий інструмент для інвесторів індустріальних парків. Він допоможе швидко та ефективно знайти індустріальний парк для розміщення підприємства.
​​"Тепер інвестори можуть швидко знайти підхожий індустріальний парк або отримати детальну інформацію для створення власного", — розповів заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.
Що вміє чат-бот:
  • містить актуальну інформацію про індустріальні парки;
  • підбирає індустріальні парки з Реєстру за заданими критеріями;
  • надає контакти керуючих компаній;
  • консультує щодо законодавства та процесу створення парку;
  • дає контакти відповідальних фахівців Мінекономіки.
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У 2025 році державним бюджетом передбачено 500 млн гривень на програму державного стимулювання створення індустріальних парків. Також у разі необхідності за результатами першого півріччя можливе додаткове фінансування цієї програми.
За матеріалами:
Finance.ua
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