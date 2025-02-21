Уряд вилучив з реєстру чотири непрацюючі індустріальні парки — Finance.ua
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Уряд вилучив з реєстру чотири непрацюючі індустріальні парки

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Кабінет міністрів ухвалив рішення про вилучення чотирьох індустріальних парків із реєстру індустріальних парків України.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Таке рішення прийняли у зв’язку з тим, що упродовж двох років у індустріальних парках не були обрані керуючі компанії. Тож у парках не проводилася господарська діяльність направлена на розвиток парку та залучення учасників та інших суб’єктів.
У міністерстві зауважили, що виключення індустріального парку з реєстру не є підставою для його ліквідації. Він може продовжити свою роботу, але без отримання пільг та стимулів від держави.
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«Індустріальні парки є інструментом економічного розвитку, але для ефективного функціонування вони повинні відповідати вимогам законодавства. Відсутність керуючих компаній унеможливлює розвиток промислової інфраструктури та функціонування індустріального парку», — зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.
Йдеться про такі парки:
  1. «Перший екоіндустріальний парк» (Івано-Франківська область, створений у 2013 році);
  2. «СІГМА Парк Яричів» (Львівська область, створений у 2017 році);
  3. «Rivne industrial park» (Рівненська область, створений у 2020 році);
  4. «Малин-Захід» (Житомирська область, створений у 2021 році).
За матеріалами:
Finance.ua
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