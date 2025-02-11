Рада підтримала законопроєкт про вдосконалення роботи індустріальних парків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада підтримала законопроєкт про вдосконалення роботи індустріальних парків

34
Рада підтримала законопроєкт про вдосконалення роботи індустріальних парків
Рада підтримала законопроєкт про вдосконалення роботи індустріальних парків
Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт № 12 117 про вдосконалення функціонування індустріальних парків.
Про це повідомив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
За словами Кисилевського, серед основних запропонованих змін — чітке розмежування функцій всіх субʼєктів індустріального парку, розширення переліку видів діяльності учасника індустріального парку, зокрема, йдеться про можливість власної генерації електроенергії.
Читайте також
Також внесені пропозиції щодо розширення переліку обʼєктів, які можуть розміщуватись в межах індустріального парку, врегульована процедура збільшення і зменшення площі парку та правила розміщення на його території інших обʼєктів, окрім промислових.
Також депутати пропонують надати керуючій компанії можливості скористатись державною програмою «Доступні кредити 5−7-9%».
«Є планомірне послідовне вдосконалення законодавства. Ряд положень ще доопрацюємо до другого читання. А головна мета цього законопроєкту, як і всього законодавства про індустріальні парки, — сприяти будівництву в Україні нових заводів», — додав Кисилевський.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.