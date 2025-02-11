Рада підтримала законопроєкт про вдосконалення роботи індустріальних парків — Finance.ua

Рада підтримала законопроєкт про вдосконалення роботи індустріальних парків Сьогодні 16:21

Рада підтримала законопроєкт про вдосконалення роботи індустріальних парків

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт № 12 117 про вдосконалення функціонування індустріальних парків.

Про це повідомив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За словами Кисилевського, серед основних запропонованих змін — чітке розмежування функцій всіх субʼєктів індустріального парку, розширення переліку видів діяльності учасника індустріального парку, зокрема, йдеться про можливість власної генерації електроенергії.

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Також внесені пропозиції щодо розширення переліку обʼєктів, які можуть розміщуватись в межах індустріального парку, врегульована процедура збільшення і зменшення площі парку та правила розміщення на його території інших обʼєктів, окрім промислових.

Також депутати пропонують надати керуючій компанії можливості скористатись державною програмою «Доступні кредити 5−7-9%».

«Є планомірне послідовне вдосконалення законодавства. Ряд положень ще доопрацюємо до другого читання. А головна мета цього законопроєкту, як і всього законодавства про індустріальні парки, — сприяти будівництву в Україні нових заводів», — додав Кисилевський.

Укрінформ За матеріалами:

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