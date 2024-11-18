П’ятий індустріальний парк із інвестиціями в будівництво 1 млрд грн буде створено у Вінниці — Finance.ua

П’ятий індустріальний парк із інвестиціями в будівництво 1 млрд грн буде створено у Вінниці
Новий індустріальний парк «Інтеграл» буде створено у Вінниці на території колишнього лампового заводу, повідомив мер міста Сергій Моргунов.
«Сьогодні дали старт створенню п’ятого індустріального парку у Вінниці. ТОВ „Інвест Холдинг Компані“ планує інвестувати в його будівництво 1 млрд грн. Згодом тут буде працевлаштовано близько 930 осіб», — написав Моргунов у Фейсбуці.
Він наголосив, що залучення інвестицій і відкриття нових виробництв під час війни критично важливі для життя громади.
ТОВ «Інвест Холдинг Компані», за даними opendatabot, зареєстровано 2022 року, основний вид діяльності — надання комерційних послуг, а також надання майна в оренду.
Кінцевим бенефіціаром компанії є вінницький бізнесмен Тарас Ковальчук.
У 2023 році виручка компанії становила 5 млн грн, збиток — 0,26 млн грн.
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