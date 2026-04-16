В Україні запустили онлайн-ліцензування грального бізнесу через «Дію» Сьогодні 11:35

Заяву можна буде сформувати в електронному кабінеті на порталі Дія та підписати КЕП

Міністерство цифрової трансформації запустило послугу цифрового ліцензування грального бізнесу через портал Дія. Відтепер бізнес може отримати ліцензію на організацію і проведення азартних ігор повністю онлайн.

Про це повідомило державне агентство «ПлейСіті».

Як це працюватиме

Послуга вже доступна для компаній на порталі Дія . Заяву можна буде сформувати в електронному кабінеті на порталі Дія та підписати КЕП. Частину даних система підтягуватиме автоматично з державних реєстрів — зокрема, про саму компанію, її власників і бенефіціарів.

Заяви розглядатиме PlayCity. Рішення про видачу ліцензії чи відмову заявник отримуватиме онлайн через Дію.

Які ліцензії можна буде оформити онлайн

Через портал Дія можна подати заяву про отримання ліцензії для:

організації та проведення азартних ігор у казино;

букмекерської діяльності;

залів гральних автоматів;

онлайн-покеру;

надання послуг у сфері азартних ігор — В2 В.

Подальші кроки

Наступний етап — оновлення профільного законодавства у сфері азартних ігор. Зокрема, планується посилити перевірки компаній, що отримують ліцензії, включно з оцінкою їхньої ділової репутації, доброчесності та можливих зв’язків із державою-агресором.

Нагадаємо, раніше Finance.ua вже писав , що в Україні планують обмежити доступ військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Ініціатива є частиною системної політики протидії лудоманії. Її мета — зменшити ризики ігрової залежності серед військових і захистити їхні родини від можливих фінансових наслідків.

Також ми розповідали , що Міністерство цифрової трансформації пропонує пакет законодавчих змін, який має запровадити цифровий контроль гральної індустрії та нову систему оподаткування галузі. Один із законопроєктів передбачає зміну підходу до регулювання гральної індустрії від формального нагляду до постійного цифрового моніторингу.

