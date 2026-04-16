0 800 307 555
укр
В Україні запустили онлайн-ліцензування грального бізнесу через «Дію»

30
Заяву можна буде сформувати в електронному кабінеті на порталі Дія та підписати КЕП
Міністерство цифрової трансформації запустило послугу цифрового ліцензування грального бізнесу через портал Дія. Відтепер бізнес може отримати ліцензію на організацію і проведення азартних ігор повністю онлайн.
Про це повідомило державне агентство «ПлейСіті».

Як це працюватиме

Послуга вже доступна для компаній на порталі Дія. Заяву можна буде сформувати в електронному кабінеті на порталі Дія та підписати КЕП. Частину даних система підтягуватиме автоматично з державних реєстрів — зокрема, про саму компанію, її власників і бенефіціарів.
Заяви розглядатиме PlayCity. Рішення про видачу ліцензії чи відмову заявник отримуватиме онлайн через Дію.

Які ліцензії можна буде оформити онлайн

Через портал Дія можна подати заяву про отримання ліцензії для:
  • організації та проведення азартних ігор у казино;
  • букмекерської діяльності;
  • залів гральних автоматів;
  • онлайн-покеру;
  • надання послуг у сфері азартних ігор — В2 В.

Подальші кроки

Наступний етап — оновлення профільного законодавства у сфері азартних ігор. Зокрема, планується посилити перевірки компаній, що отримують ліцензії, включно з оцінкою їхньої ділової репутації, доброчесності та можливих зв’язків із державою-агресором.
Нагадаємо, раніше Finance.ua вже писав, що в Україні планують обмежити доступ військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Ініціатива є частиною системної політики протидії лудоманії. Її мета — зменшити ризики ігрової залежності серед військових і захистити їхні родини від можливих фінансових наслідків.
Також ми розповідали, що Міністерство цифрової трансформації пропонує пакет законодавчих змін, який має запровадити цифровий контроль гральної індустрії та нову систему оподаткування галузі. Один із законопроєктів передбачає зміну підходу до регулювання гральної індустрії від формального нагляду до постійного цифрового моніторингу.
За матеріалами:
Finance.ua
Дія
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems