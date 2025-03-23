В Україні запрацюють 40 нових камер автофіксації порушень ПДР: де саме — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні запрацюють 40 нових камер автофіксації порушень ПДР: де саме

Особисті фінанси
108
В Україні запрацюють 40 нових камер автофіксації порушень ПДР: де саме
В Україні запрацюють 40 нових камер автофіксації порушень ПДР: де саме
Відзавтра, 24 березня, на автомобільних дорогах України запрацюють 40 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Читайте також
За словами Білошицького, 36 з нових комплексів запрацюють вперше в нових місцях та 4 прилади відновлять роботу.

Де зʼявляться нові камери автофіксації порушень ПДР

Окрім цього, 2 прилади у Львові, які фіксують перевищення швидкості, додатково будуть фіксувати порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.
Камери розміщені за адресами: просп. Святого Івана Павла ІІ, 8 (напрямок спрямування приладу вул. Стрийська) та просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 (напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини).
Читайте також
Оновлені камери встановлять у 12 областях: Львівській, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Черкаській та Чернігівській областях.
З детальним розташуванням оновлених камер можна ознайомитись на сайті МВС.

Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems