В Україні запрацюють 40 нових камер автофіксації порушень ПДР: де саме — Finance.ua

В Україні запрацюють 40 нових камер автофіксації порушень ПДР: де саме Сьогодні 18:26 — Особисті фінанси

В Україні запрацюють 40 нових камер автофіксації порушень ПДР: де саме

Відзавтра, 24 березня, на автомобільних дорогах України запрацюють 40 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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За словами Білошицького, 36 з нових комплексів запрацюють вперше в нових місцях та 4 прилади відновлять роботу.

Де зʼявляться нові камери автофіксації порушень ПДР

Окрім цього, 2 прилади у Львові, які фіксують перевищення швидкості, додатково будуть фіксувати порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.

Камери розміщені за адресами: просп. Святого Івана Павла ІІ, 8 (напрямок спрямування приладу вул. Стрийська) та просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 (напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини).

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Оновлені камери встановлять у 12 областях: Львівській, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Черкаській та Чернігівській областях.

З детальним розташуванням оновлених камер можна ознайомитись на сайті МВС

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