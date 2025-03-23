В Україні запрацюють 40 нових камер автофіксації порушень ПДР: де саме — Finance.ua

В Україні запрацюють 40 нових камер автофіксації порушень ПДР: де саме
Відзавтра, 24 березня, на автомобільних дорогах України запрацюють 40 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
За словами Білошицького, 36 з нових комплексів запрацюють вперше в нових місцях та 4 прилади відновлять роботу.
Де зʼявляться нові камери автофіксації порушень ПДР
Окрім цього, 2 прилади у Львові, які фіксують перевищення швидкості, додатково будуть фіксувати порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.
Камери розміщені за адресами: просп. Святого Івана Павла ІІ, 8 (напрямок спрямування приладу вул. Стрийська) та просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 (напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини).
Оновлені камери встановлять у 12 областях: Львівській, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Черкаській та Чернігівській областях.
З детальним розташуванням оновлених камер можна ознайомитись на сайті МВС.
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