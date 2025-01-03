Дорожні камери зможуть визначати п’яних водіїв за кермом — Finance.ua

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Дорожні камери зможуть визначати п’яних водіїв за кермом

Технології&Авто
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Дорожні камери зможуть визначати п’яних водіїв за кермом
Дорожні камери зможуть визначати п’яних водіїв за кермом
На дорогах Великої Британії з’явились камери зі штучним інтелектом, які можуть фіксувати п’яних водіїв. Вони допоможуть копам ефективніше ловити порушників закону.
Про це повідомляє «Телеграф» із посиланням на видання The Sun. Зазначається, що камери з ШІ — найсучасніша технологія, розроблена компанією Acusensus, яка працює шляхом сканування автомобілів.
Як пише видання, камери помічають усі рухи авто: повороти, різкі перевищення швидкості або навіть нерівне гальмування. Після фіксування нетипового руху поліцейські отримують сповіщення.
Відомо, що зараз камери успішно встановили в Стаффордширі, Великому Манчестері, Девоні та Корнуоллі. За словами копів, камери кардинально змінюють правила, адже фіксують будь-які порушення.
«Наші офіцери не можуть бути скрізь, але ці камери дозволяють нам скеровувати ресурси туди, де вони найбільше потрібні», — каже коп Саймон Дженкінсон.
До того ж ШІ не просто накладає миттєві штрафи. Він вчиться, імітуючи поведінку офіцерів, помічати типові ознаки сп’яніння людей та фіксує найдрібніші відхилення.
Після того, як поліцейський отримує дані про підозріле авто, його зупиняють у найближчій точці з патрульними. Джефф Коллінз, керівник Acusensus у Великобританії, сказав, що камери створені, щоб рятувати життя.
Як працюють камери відеоспостереження з ШІ
Камери зі штучним інтелектом аналізують транспортні засоби, що проїжджають повз, виявляючи ознаки порушення водіння, наприклад, повороти або нерівну швидкість. У разі виявлення підозрілої поведінки система надсилає сповіщення найближчим копам.
Після цього поліцейські можуть зупинити авто і перевірити водія на наявність алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Камери мобільні, їх встановлюють у зонах підвищеного ризику.
Завдяки перевіреній технології, яка використовується для виявлення порушень використання мобільних телефонів і ременів безпеки, ці камери діють як «цифрові поліцейські», допомагаючи копам ефективніше виявляти небезпечних водіїв.
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