В Україні запрацював державний адміністратор містобудівного кадастру — Finance.ua

В Україні запрацював державний адміністратор містобудівного кадастру
З 1 жовтня 2024 року в Україні запрацювало державне підприємство «Адміністратор містобудівного кадастру на державному рівні», яке виконуватиме, зокрема, функції адміністратора Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА).
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
«Завдання адміністратора — забезпечити прозорість, доступність та ефективне управління містобудівним кадастром на державному рівні. Це стане можливим завдяки впровадженню сучасних цифрових технологій, які полегшать процеси проєктування, забудови та управління нерухомістю по всій країні», — йдеться у повідомленні.
Очікується, що робота містобудівного кадастру на державному рівні сприятиме розвитку цифрової економіки та покращенню умов для інвесторів.
У міністерстві планують провести зустрічі з обласними військовими адміністраціями (ОВА) для обговорення питання щодо подання інформації про замовників містобудівної документації.
Заплановано також проведення першого навчання громад щодо роботи функціоналу замовника містобудівної документації.
Як повідомлялося, цифровізація будівельних послуг реалізується у співпраці Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства цифрової трансформації за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID та UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.
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