В Україні запрацював державний адміністратор містобудівного кадастру — Finance.ua
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В Україні запрацював державний адміністратор містобудівного кадастру

Казна та Політика
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З 1 жовтня 2024 року в Україні запрацювало державне підприємство «Адміністратор містобудівного кадастру на державному рівні», яке виконуватиме, зокрема, функції адміністратора Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА).
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
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«Завдання адміністратора — забезпечити прозорість, доступність та ефективне управління містобудівним кадастром на державному рівні. Це стане можливим завдяки впровадженню сучасних цифрових технологій, які полегшать процеси проєктування, забудови та управління нерухомістю по всій країні», — йдеться у повідомленні.
Очікується, що робота містобудівного кадастру на державному рівні сприятиме розвитку цифрової економіки та покращенню умов для інвесторів.
У міністерстві планують провести зустрічі з обласними військовими адміністраціями (ОВА) для обговорення питання щодо подання інформації про замовників містобудівної документації.
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Заплановано також проведення першого навчання громад щодо роботи функціоналу замовника містобудівної документації.
Як повідомлялося, цифровізація будівельних послуг реалізується у співпраці Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства цифрової трансформації за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID та UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.
За матеріалами:
Укрінформ
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