В Україні з’явився довідник про виплати постраждалим від війни — Finance.ua

В Україні з’явився довідник про виплати постраждалим від війни Вчора 17:11 — Особисті фінанси

В Україні з’явився довідник про виплати постраждалим від війни

В Україні підготували довідник по виплатах тим, хто втратив рідних, або постраждав унаслідок війни росії.

Про це йдеться на сайті президента.

У довіднику є інформація для різних категорій потерпілих через війну — від військовослужбовців, службовців, які зазнали травм, поранення на передовій, та їхніх родин, до дітей, працівників виробництв, волонтерів, а також журналістів і цивільних, які постраждали внаслідок російських авіаударів, обстрілів, бомбардувань.

Про які категорії йдеться у довіднику

військослужбовці;

поліцейські;

службовці ДСНС;

особи, що постраждали під час АТО, ООС, воєнного стану;

діти, що постраждали внаслідок воєнних дій;

працівники;

медики;

журналісти;

волонтери;

службовці;

цивільні особи.

До того ж в ньому можна знайти рекомендації, куди потрібно звертатися для отримання виплат, які документи слід надати, а також посилання на відповідні нормативно-правові акти.

Інформація в довіднику буде постійно оновлюватись з урахуванням можливих змін до законодавства.

Ознайомитись з довідником можна за посиланням

Довідка Finance.ua:

в Міністерстві оборони детально розповіли про те, як нараховується зарплата військослужбовця залежно від того, бере він участь у бойових діях чи ні. Окремо — про виплати тим бійцям, що опинились в полоні;

попри героїчну оборону держави, чимало наших військових, на жаль, наразі перебувають у полоні загарбників. І поки держава веде роботу для повернення своїх героїв додому, сім’ї військовополонених мають право отримувати належні їм виплати. Детальніше про те, як і хто може їх оформити — розповіли у Бюро безоплатної правової допомоги;



до речі, Український ветеранський фонд фінансуватиме ветеранський бізнес на суму від 500 тисяч гривень до мільйона.

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