В Україні з’явився довідник про виплати постраждалим від війни — Finance.ua

В Україні з’явився довідник про виплати постраждалим від війни
В Україні підготували довідник по виплатах тим, хто втратив рідних, або постраждав унаслідок війни росії.
Про це йдеться на сайті президента.
У довіднику є інформація для різних категорій потерпілих через війну — від військовослужбовців, службовців, які зазнали травм, поранення на передовій, та їхніх родин, до дітей, працівників виробництв, волонтерів, а також журналістів і цивільних, які постраждали внаслідок російських авіаударів, обстрілів, бомбардувань.
Про які категорії йдеться у довіднику
- військослужбовці;
- поліцейські;
- службовці ДСНС;
- особи, що постраждали під час АТО, ООС, воєнного стану;
- діти, що постраждали внаслідок воєнних дій;
- працівники;
- медики;
- журналісти;
- волонтери;
- службовці;
- цивільні особи.
До того ж в ньому можна знайти рекомендації, куди потрібно звертатися для отримання виплат, які документи слід надати, а також посилання на відповідні нормативно-правові акти.
Інформація в довіднику буде постійно оновлюватись з урахуванням можливих змін до законодавства.
Ознайомитись з довідником можна за посиланням.
Довідка Finance.ua:
- в Міністерстві оборони детально розповіли про те, як нараховується зарплата військослужбовця залежно від того, бере він участь у бойових діях чи ні. Окремо — про виплати тим бійцям, що опинились в полоні;
- попри героїчну оборону держави, чимало наших військових, на жаль, наразі перебувають у полоні загарбників. І поки держава веде роботу для повернення своїх героїв додому, сім’ї військовополонених мають право отримувати належні їм виплати. Детальніше про те, як і хто може їх оформити — розповіли у Бюро безоплатної правової допомоги;
- до речі, Український ветеранський фонд фінансуватиме ветеранський бізнес на суму від 500 тисяч гривень до мільйона.
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