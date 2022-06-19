Виплати членам сімей військовополонених: хто і де може оформити — Finance.ua
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Виплати членам сімей військовополонених: хто і де може оформити

Вчора 15:02Особисті фінанси
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Попри героїчну оборону держави, чимало наших військових, на жаль, наразі перебувають у полоні загарбників. І поки держава веде роботу для повернення своїх героїв додому, сім’ї військовополонених мають право отримувати належні їм виплати. Детальніше про те, як і хто може їх оформити — розповіли у Бюро безоплатної правової допомоги.
Відповідно до ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», за військовослужбовцями, захопленими в полон зберігаються певні виплати. Сім’ям зазначених військових щомісячно виплачується грошове забезпечення, зокрема додаткові та інші види грошового забезпечення, у порядку та в розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Хто має право на виплату

Відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон № 884, грошове забезпечення виплачується таким членам сімей військовослужбовців:
  • дружині (чоловіку),
  • у разі її (його) відсутності — повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним),
  • або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства — незалежно від їх віку),
  • а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців,
  • або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.
У разі письмової відмови однієї з осіб від виплати грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на його одержання.
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Фахівці зазначають, що ця норма не поширюється на військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (місця служби) або дезертирували зі Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

Коли, куди та з якими документами звертатись

Виплата грошового забезпечення здійснюється з дня захоплення військовослужбовця у полон членам його сім’ї за їх заявою на ім’я командира (начальника, керівника) військової частини (установи, організації).
Відповідну заяву необхідно подати до дня звільнення військовослужбовця, захопленого у полон.
До заяви додаються:
  • копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування);
  • довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);
  • копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);
  • копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);
  • копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, — копія сторінки паспорта з такою відміткою).
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Командир (начальник, керівник) військової частини (установи, організації) розглядає подані документи та приймає рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення протягом 15 днів, про що повідомляє заявника в письмовій формі.

Підстави для відмови у прийнятті рішення

Командир (начальник, керівник) військової частини (установи, організації) приймає рішення про відмову у виплаті у разі:
  • подання заяви особами, що не зазначені в Порядку;
  • подання не в повному обсязі документів, зазначених у Порядку;
  • подання заяви з порушенням строків;
  • з’ясування в установленому законодавством порядку обставин щодо добровільної здачі військовослужбовця в полон, самовільного залишення військової частини (установи, організації), місця служби або дезертирування.
Прийняття рішення про відмову у виплаті грошового забезпечення у зв’язку з поданням не в повному обсязі документів не позбавляє заявників права звернутися до командира (начальника, керівника) військової частини (установи, організації) повторно після усунення причин, що стали підставою для відмови у виплаті.
Рішення про відмову у виплаті грошового забезпечення може бути оскаржено у судовому порядку.

Строк здійснення і розміри виплати

Виплата грошового забезпечення членам сім’ї військовослужбовця, захопленого у полон здійснюється щомісяця — до дня його звільнення включно.
Розмір виплати включає посадовий оклад військовослужбовця, який перебуває у полоні, за останнім місцем служби, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років, інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.
Крім того, грошове забезпечення підлягає індексації відповідно до закону.
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Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 військовослужбовцям, що розташовані в межах адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога в рамках Програми «єПідтримка», виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 гривень щомісячно, а тим з них, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), — розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.
Виплата такої додаткової винагороди здійснюється на підставі наказів командирів (начальників).
До наказів про виплату додаткової винагороди, збільшеної до 100 000 гривень включаються особи, які захоплені в полон (крім тих, які добровільно здалися в полон) або є заручниками.
Таким чином, сім’ї військовополонених мають право і на цю виплату також.
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За матеріалами: Finance.ua
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